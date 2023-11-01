Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила позапланову перевірку каналу «Ісландія». Таке рішення регулятор ухвалив на засіданні 26 жовтня.

Нацрада отримала скаргу від громадянина Гордона на ефір каналу «Ісландія». Регулятор провів моніторинг і зафіксував наявність нецензурної лексики у програмах «Розрив», «Антиподи» та «Супер live». За словами члена Нацради Максима Онопрієнка, згідно із законом «Про медіа» поширення нецензурних слів може завдати шкоди психічному та моральному розвитку дітей. При цьому у згаданих програмах каналу «Ісландія» не було позначок або попереджень про це.

Тому Нацрада вирішила провести перевірку каналу в період з 16 по 24 листопада. І зобов’язала компанію надати всі потрібні документи.