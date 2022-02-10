Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення призначила перевірку низки каналів через нібито розголошення державної таємниці у "справі вагнерівців".

Про це повідомляє телеканал “Прямий”.

Відомо, що нижчезазначені канали показали у своїх етерах документи, що підтверджують підготовку в Україні спецоперації з затримання “вагнерівців”.

Член Нацради Максим Онопрієнко звернув увагу на те, що ці документи мають гриф “Цілком таємно”. Після чого було надіслано лист начальнику розвідки Кирилу Буданову з проханням з’ясувати приналежність документу до державної таємниці й пізніше отримала підтвердження.

Перевірки призначено телеканалам “Еспресо”, “4 канал”, “Україна”, “5 канал”, “Прямий” та “Україна 24”. Вони відбудуться з 25 лютого по 12 березня.