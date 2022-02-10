Про це повідомляє телеканал “Прямий”.
Відомо, що нижчезазначені канали показали у своїх етерах документи, що підтверджують підготовку в Україні спецоперації з затримання “вагнерівців”.
Член Нацради Максим Онопрієнко звернув увагу на те, що ці документи мають гриф “Цілком таємно”. Після чого було надіслано лист начальнику розвідки Кирилу Буданову з проханням з’ясувати приналежність документу до державної таємниці й пізніше отримала підтвердження.
Перевірки призначено телеканалам “Еспресо”, “4 канал”, “Україна”, “5 канал”, “Прямий” та “Україна 24”. Вони відбудуться з 25 лютого по 12 березня.
Канали у своїх програмах показували документи, які підтверджують підготовку в Україні спецоперації “Авеню” з затримання найманців приватної військової компанії “Вагнер”. Зокрема, це лист начальника Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурби та звіт, підписаний начальником спеціального резерву ГУР Міноборони Юрієм Семенюком про проведення спеціального заходу “Авеню””, – зазначається в повідомленні Нацради.
- Нагадаємо, що Служба безпеки України (СБУ) оголосила підозру керівнику російської приватної військової компанії (ПВК) “Вагнер”. Зловмисник причетний до посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також ведення агресивної війни.
- Також посли країн Європейського Союзу затвердили санкції проти членів приватної військової компанії “Вагнера”.
- Детальніше про це — в матеріалі “Історія “вагнерівців” – як розвивався один із найбільших скандалів в історії України”.
- Раніше Офіс президента України погрожував кримінальними переслідуваннями українським розвідникам, які причетні до спецоперації із затримання “вагнерівців”.
- Про те, чи загрожує Зеленському та Єрмаку тюрма через розслідування Bellingcat — в матеріалі #Букв.