Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення звернулася до правоохоронних органів України з проханням розглянути можливість визнання російських телеканалів "Россия 24", "RTR Планета" і "Первый" терористичними організаціями.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Через систематичне послідовне виправдання, публічну підтримку і підбурювання до вчинення Російською Федерацією терористичних актів в ефірі російських телеканалів “Россия 24”, “RTR Планета” і “Первый” ці “медіа” мають бути визнані терористичними організаціями відповідно до українського законодавства. Таку свою позицію Національна рада висловила в листах до правоохоронних органів на основі проведених моніторингів програм цих російських каналів щодо вчинених ЗС РФ терактів у Вінниці, Оленівці й Чаплиному.

У Нацраді з питань телебачення і радіомовлення зазначили, що у своїх передачах телеканали “RTR Планета”, “Россия 24”, “Первый”, інформуючи про терористичні акти у Вінниці, Оленівці й Чаплиному, дезінформували, вибірково поширювали інформацію, надавали певні переваги в описі фактів, що є виключно пропагандистською діяльністю, спрямованою на розпалювання війни та її підтримку в аудиторії телеглядачів цих телеканалів.

Аналіз програм російських державних телеканалів у контексті ракетного удару по Вінниці зафіксував, що усі виступи на цю тему намагаються раціонально обґрунтувати виправдання терористичного акту ЗС РФ і містять підбурювання до вчинення подібних актів у майбутньому.

Крім того, інформацію про події в Оленівці російські журналісти та учасники передач протягом трьох діб після терористичного акту маніпулятивно обмежили структурою із 12 наративів, зокрема відповідальність за скоєне покладалася на політичне і військове керівництво України. Реальні обставини вчиненого російською стороною жахливого терористичного акту були приховані.

“RTR Планета”, “Россия 24”, “Первый” належать до ЗМІ, в яких держава-терорист – Російська Федерація має частку власності. Усі редакційні рішення щодо поширеної інформації належать лише мовникам, їх керівництву і журналістам. Тому відповідальність за поширення ЗМІ інформації, яка виправдовує, підбурює і підтримує тероризм, є медійною складовою державного тероризму Російської Федерації проти України”, – наголосили у Нацраді з питань телебачення і радіомовлення.

Відтак, з огляду на ці факти, Національна рада звернулася до правоохоронних органів взяти до уваги факти сприяння і здійснення терористичної діяльності російськими телеканалами “Россия 24”, “RTR Планета” і “Первый”, які систематично через засоби масової комунікації пропагують і поширюють ідеологію тероризму, російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України.

Також регулятор просить розглянути можливість визнання цих телеканалів терористичними організаціями через виправдання та публічну підтримку, оприлюднену у ЗМІ, підбурення до вчинення терористичних актів, з метою притягнення осіб, винних у протиправних діях, до кримінальної відповідальності.