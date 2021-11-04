Національна рада з питань телебачення та радіомовлення провела перевірки на телеканалах "НАШ" та "Максі-ТБ". За її результатами орган позиватиметься до суду щодо скасування ліцензії каналу "НАШ".

Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Рада аналізувала етери супутникових телеканалів “НАШ” (ТОВ “НАШ 365”) та “Максі-ТВ” (ТОВ “Наша Прага”) з 28 липня по 2 серпня. А вже 17 вересня провели позапланові перевірки на обох каналах.

За результатами перевірки, було виявлено, що ці телеканали неодноразово показували у своєму мовленні передачу “Важливе” за участю Олени Бондаренко (екснардепка трьох скликань від “Партії регіонів” – ред.). Вона використовувала мову ворожнечі щодо українськомовного населення України.

Також вона використовувала українофобську лексику та приписувала громадянам, які говорять українською мовою, “мовне насильство” та “мовну дискримінацію”. Ведучі програми не намагалися досягти балансу думок.

У Нацраді вважають, що, запрошуючи Бондаренко на етер, телерадіокомпанії мали врахувати відповідний соціально-політичний контекст і погляди, яких дотримується їхня гостя.

За результатами перевірки, регулятор звернеться до суду щодо позбавлення ліцензії ТОВ “НАШ 365”. Також був накладений штраф на ТОВ “Наша Прага” у розмірі 25 % суми ліцензійного збору, що становить 119 544,75 грн.

Зусилля Нацради щодо анулювання ліцензії “НАШ”

У січні 2020 року канал вже було оштрафовано на 106 тисяч гривень через інтерв’ю з Азаровим. За трансляцію пресконференції президента РФ Володимира Путіна каналу було оголошено попередження. Крім того, через живі трансляції з терористами “Л/ДНР” проводилися перевірки.

У травні Нацрада з питань ТБ і радіомовлення оштрафувала телеканал “НАШ” за програму “Марафон” з підсанкційним колишнім головою українського уряду Миколою Азаровим.

У червні Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала на понад 110 000 грн телеканал “НАШ” через розпалювання ворожнечі та поширення в етері наративів російської пропаганди.

Через систематичні порушення законодавчих норм каналу Національна рада вже ухвалювала рішення звернутися до суду щодо анулювання ліцензії 19 серпня, 2 вересня 2021 та 30 вересня 2021 року.