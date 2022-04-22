Про це повідомляє пресслужба Національної ради.
Рішення зрівняти у важливості для просування демократії та миру у Європі президента України Володимира Зеленського та працівниці головного кремлівського пропагандистського рупора “Першого каналу” викликало невдоволення в Нацраді.
Варто зазначити, що звільнення і вільний виїзд пані Овсяннікової з Росії до Європи, ймовірно, є частиною єдиного плану. Про це свідчать неодноразові виступи й публікації Овсяннікової у соціальних мережах щодо необхідності зняття санкцій з Росії. Звільнення відбулося в той час, як у Москві заарештовували на довгий термін і навіть засуджували людей за поодинокі пікети з обкладинкою роману Льва Толстого “Війна і мир”.
“Національна рада вважає неприйнятним зрівнювати внесок у просування демократії та миру у Європі президента України та російської пропагандистки, яка упродовж багатьох років працювала на одному з найбільших російських пропагандистських каналів”, — йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, що цьогорічна премія “За свободу медіа” від німецької медіагрупи “Weimer Media Group” присвячена боротьбі за свободу у Східній Європі. Вона дісталася Президенту України Володимиру Зеленському, білоруській опозиціонерці Світлані Тихановській, а також російській медійниці Марині Овсянніковій.
- Нещодавно українські журналісти закликали німецьких колег з німецької медіагрупи “Die Welt”, яка оголосила про співпрацю із російською медійницею Мариною Овсянніковою, не доручати журналістці розповідати про події в Україні.
- Раніше під час етеру на російському пропагандистському телеканалі до студії забігла редакторка із закликами не вірити російській пропаганді та зупинити війну в Україні.