Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення закликала Німецька медіагрупа "Weimer Media Group" відмовитися від вручення премії "За свободу медіа" російській пропагандистці Марині Овсянніковій.

Про це повідомляє пресслужба Національної ради.

Рішення зрівняти у важливості для просування демократії та миру у Європі президента України Володимира Зеленського та працівниці головного кремлівського пропагандистського рупора “Першого каналу” викликало невдоволення в Нацраді.

Варто зазначити, що звільнення і вільний виїзд пані Овсяннікової з Росії до Європи, ймовірно, є частиною єдиного плану. Про це свідчать неодноразові виступи й публікації Овсяннікової у соціальних мережах щодо необхідності зняття санкцій з Росії. Звільнення відбулося в той час, як у Москві заарештовували на довгий термін і навіть засуджували людей за поодинокі пікети з обкладинкою роману Льва Толстого “Війна і мир”.

“Національна рада вважає неприйнятним зрівнювати внесок у просування демократії та миру у Європі президента України та російської пропагандистки, яка упродовж багатьох років працювала на одному з найбільших російських пропагандистських каналів”, — йдеться у повідомленні.