Національна рада з питань телебачення і радіомовлення знову звернеться до суду з позовом щодо анулювання ліцензії телеканалу "Наш".

Про це повідомили на сайті Нацради.

За моніторинговими даними, канал “НАШ” вчинив нові порушення законодавчих норм щодо поширення висловлювань, які містять мову ворожнечі. Окрім цього — не усунув порушень, які були зафіксовані Нацрадою раніше, та не сплатив двох штрафів загальною сумою понад 228 тис. грн.

Відтак Національна рада знову звернеться до суду щодо анулювання ліцензії телеканалу “НАШ”.

Причиною нового позову стали висловлювання Євгена Мураєва, які Нацрада розцінює, як ті, що “не зображають об’єктивну ситуацію і свідчать про наміри вплинути на аудиторію телеканалу”.

Зокрема, йдеться про те, що Мураєв в етері телеканалу озвучував тези, спрямовані на те, аби сформувати стереотипний образ країн ЄС та народів, які до нього входять, як “історично латентного ворога” України.

Мураєв переконував, що влада виступає “провідником антиукраїнської політики по суті геноциду нашого народу” з боку ЄС, розмірковував про “інструменти колективного заходу”.

“Це комплекс речей, в результаті яких у нас забирають землю і видавлюють людей, забирають робочу силу. Тобто ще раз кажу – інша форма війни”, — казав він, розмірковуючи про взаємини між ЄС і Україною.

Зусилля Нацради щодо анулювання ліцензії “НАШ”

У січні 2020 року канал вже було оштрафовано на 106 тисяч гривень через інтерв’ю з Азаровим. За трансляцію пресконференції президента РФ Володимира Путіна каналу було оголошено попередження. Крім того, через живі трансляції з терористами “Л/ДНР” проводилися перевірки.

У травні Нацрада з питань ТБ і радіомовлення оштрафувала телеканал “НАШ” за програму “Марафон” з підсанкційним колишнім головою українського уряду Миколою Азаровим.

У червні Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала на понад 110 000 грн телеканал “НАШ” через розпалювання ворожнечі та поширення в етері наративів російської пропаганди.

Через систематичні порушення законодавчих норм каналу Національна рада вже ухвалювала рішення звернутися до суду щодо анулювання ліцензії 19 серпня та 2 вересня 2021.