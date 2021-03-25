Kyiv Contemporary Music Days у партнерстві з Німецьким культурним центром Goethe-Institut в Україні презентують «Науку логіки Бетховена» — серію онлайн-лекцій українського композитора та музикознавця Миколи Ковалінаса.

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Запис лекцій відбувся в листопаді та грудні 2020 року в новому офісі Goethe-Institut в Україні. Записи вперше стануть доступними аудиторії під час трансляцій у Facebook на сторінці події “Наука логіки Бетховена”.

Після прем’єри лекції можна переглянути на сайті та Youtube-каналі Kyiv Contemporary Music Days (нині доступні для перегляду перша та друга лекції серії).

Прем’єра першої лекції відбулася 17 грудня 2020 року з нагоди 250-річчя Людвіга ван Бетховена, наступні лекції транслюватимуться щомісяця в лютому-червні 2021 року.

Прем’єра третьої лекції “Почитайте “Бурю” Шекспіра!” відбудеться 25 березня о 20:00.

Подія безкоштовна.

Трейлер серії:

Перша лекція:

Друга лекція:

ПРО СЕРІЮ ЛЕКЦІЙ

“Наука логіки Бетховена” — серія з шести авторських лекцій, присвячена дослідженню сонатної форми та творчих процесів Людвіга ван Бетховена, композитора, який визначив подальшу долю європейської музичної цивілізації та сучасне сприйняття музики в західному світі. Назва серії апелює до історико-філософської “аналогії” композитору, а саме — праці “Наука логіки” Георга Гегеля, якому також виповнилося 250 років.

“У наших розмовах про музику Бетховена практично не звучатимуть традиційні атрибути аналізу, як-от: образна система, жанрова основа, драматизм, боротьба двох начал тощо.

Лише абстрактні, приховані в нотних текстах, специфічно-музичні сенси, що зазвичай перебувають за межею слухацького сприйняття та осмислення, які дають змогу наблизити нас до таємниці ремесла та, ширше, таємниці творчості — “з безлічі нерозгаданих таємниць світу найбільш глибокої та сокровенної”” (С. Цвейг).

— Микола Ковалінас про специфіку лекцій

ПРО МИКОЛУ КОВАЛІНАСА

Відомий український композитор і музикознавець, дослідник теорії музичної композиції, автор оригінальної методики вивчення музичних творів, наближеної до перебігу творчого процесу композитора.

ПРО ТЕ, ЯК ПРИЄДНАТИСЯ

Лекції транслюватимуться на сторінці події “Наука логіки Бетховена” у Facebook, а також на сторінках Kyiv Contemporary Music Days та Goethe-Institut в Україні.

Приєднатися до онлайн-трансляції також можна буде в YouTube на каналах Kyiv Contemporary Music Days та Goethe-Institut в Україні.

Крім того, трансляції відбуватимуться на Facebook-сторінках медіа-партнерів проєкту: Karabas Live, The Claquers, Львівський органний зал, Радіо Ісландія, Collegium Management

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РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ

Лекція 1 (“Перший” Бетховен) та Лекція 2 (“Нічого не знаю краще Appassionata…”) доступні для перегляду сайті та Youtube-каналі Kyiv Contemporary Music Days

25 березня

Лекція 3. “Почитайте “Бурю” Шекспіра!”

22 квітня

Лекція 4. Про гіперцикли гіперкомпозитора

20 травня

Лекція 5. “Пізній” та “Останній” Бетховен

17 червня

Лекція 6. Бетховен — перший! або Революція сонатної форми

КОМУ БУДЕ ЦІКАВО

Лекції для композиторів, музикантів та поціновувачів класичної музики, які прагнуть дослідити витоки й закономірності музичної логіки, що сформувала сучасне розуміння музики в середовищі професійних академічних музикантів.

Водночас лекції будуть цікаві й не підготовленому слухачу: за їх допомогою можна буде збагнути логіку будови музичного твору й розуміти його поза межами інтуїтивного слухового сприйняття та емоційного захоплення.

ПРО KCMD

Kyiv Contemporary Music Days (KCMD) — українська освітньо-концертна платформа сучасної академічної музики.

Упродовж п’яти років KCMD організували понад 150 подій у межах окремих проєктів і семи фестивалів. Серед них концерти оркестрової, камерної й електроакустичної музики в Україні та Португалії — онлайн, офлайн та у віртуальній реальності; п’ять міжнародних майстер-класів; серії лекцій і воркшопів, до яких були залучені музиканти з понад 20 країн.

Детальна інформація про подію на сайті: www.kcmd.eu/beethoven

Зв’язок з KCMD: [email protected]