У Генеральному консульстві України в Сан-Франциско презентували художню виставку “Наука – це вона”, що розповідає про дванадцять видатних українських науковиць.

Про це повідомили в Генеральному консульстві України в Сан-Франциско.

Мета проєкту “Наука – це вона” – виправити несправедливе применшення внеску жінок у розвиток світової науки та заохотити дівчат ставати вченими, надаючи успішні приклади для наслідування.

Героїнями стали українські біологині, математикині, фізикині та вчені інших галузей науки. А стилізовані портрети створили провідні українські ілюстратори, серед яких Сергій Майдуков, автор ілюстрацій для LA Times, New York Times, Wall Street Journal та інших американських видань.

Кожен портрет має підпис. Це есе про кожну героїню виставки, які перемогли у всеукраїнському конкурсі серед дівчат віком від 14 до 21 року.

Актуальність проєкту для світової спільноти пояснили тим, що “просування ґендерної рівності у науці – це дуже важлива справа для будь-якої країни світу”.

“Вже давно доведено, що ґендерна збалансованість у будь-якій сфері призводить до її розквіту. А рольові моделі – найкращий спосіб підбадьорити молодь”, – представник консульства.