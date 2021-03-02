Про це повідомляє CNN.

300 років тому не існувало паролів та кодів до конвертів з листами, але кожен адресант хотів зберегти свої думки від сторонніх. Тому конверти зашифровували.

Одним із популярних способів було використання техніки, яка називається блокування літер. Ця техніка передбачала унікальне складання листка паперу, щоб у кінцевому результаті вийшов стандартний конверт. Саме таким способом були закодовані 577 листів, доставлених до Гааги в Нідерландах між 1689 і 1706 рр., Вони були знайдені в багажнику не доставленої пошти.

Листи ніколи не доходили до кінцевих адресатів. Вчені спочатку не хотіли їх відкривати, адже потрібно було пошкоджувати конверти. Натомість команда знайшла спосіб прочитати один з листів, не зламавши його печатки та не розгорнувши його будь-яким чином. Це стало можливим за допомогою високочутливого рентгенівського сканера та комп’ютерних алгоритмів.

“Цей алгоритм вводить нас прямо в суть закодованого листа. Ми могли б просто розрізати ці листи, але замість цього ми витратили час, щоб вивчити їх на предмет прихованих, таємних і недоступних якостей. Ми дізналися, що листи можуть бути набагато більш показовими, коли вони залишаться закритими”, – йдеться у заяві дослідницької групи.

Техніка розкрила зміст листа від 31 липня 1697 р. У ньому міститься прохання Жака Сеннака до його кузена П’єра Ле Перса, французького купця в Гаазі, про завірену копію свідоцтва про смерть Даніеля Ле Перса.

Деталі можуть здатися прозаїчними, але дослідники стверджують, що лист дає захопливе уявлення про життя звичайних людей.

Скриня з давніми листами належала начальнику пошти Симону де Брієну та його дружині, листоноші Марі Жермен. У 1926 році листи придбав музей Voor Communicatie в Гаазі.

Окрім невідкритих листів, скриня містить 2571 відкритий лист та фрагменти, які з тих чи інших причин так і не дійшли до місця призначення.

Тоді ще не існувало поштових марок, і одержувачі, а не відправники, несли відповідальність за поштові та транспортні витрати. Якщо одержувач помер або відхилив лист, плата за поштові послуги не стягувалася, а листи не були доставлені.

Новий спосіб сканування

Рентгенівські сканери спочатку були розроблені для показу вмісту мінералів у зубах і використовувались у стоматологічних дослідженнях. Однак ця технологія стала в пригоді дослідникам історичних документів.

“Технологія сканування схожа на медичні КТ-сканери, але з використанням набагато інтенсивніших рентгенівських променів, які дозволяють побачити найдрібніші сліди металу в чорнилі, які використовувались для написання цих листів. Решта команди змогла зробити наше сканувальне зображення і перетворити його на літери, які ми могли відкрити віртуально та прочитати вперше за 300 років”, – сказав автор дослідження Девід Міллс, дослідник Лондонського університету королеви Мері.

Дослідники також зазначили, що ця технологія зможе допомогти розкрити зміст багатьох документів та листів, які не можна відкрити у прямому сенсі.

Зокрема, застосування цієї технології може розкрити зміст запечатаних документів та листів у Нагородних роботах – архіві документів, вилучених британцями з ворожих кораблів між 17 і 19 століттями.