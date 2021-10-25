З допомогою імплантату, який передавав у зорову кору головного мозку зображення, науковці змогли частково повернути зір людині.

Про це повідомляє наукове видання Science Daily.

Команда вчених з Університету Мігеля Ернандеса (Іспанія), Нідерландського інституту нейронаук (Нідерланди) та Центру Зору Джона А. Морана в Університеті Юти (США) успішно повернули частковий зір сліпій жінці за допомогою імплантату, вживленого у мозок.

Імплантат, який вживився у мозок 58-річної доброволиці у зорову кору головного мозку, складався зі 100 мікроголок. Конструкція являла собою систему мікроелектродів, які одночасно реєстрували та стимулювали нейрони, розташовані поблизу.

На жінку надягнули окуляри з мініатюрною відеокамерою, яка фіксувала об’єкти навколо. А спеціальне програмне забезпечення кодувало візуальні дані й надсилало їх прямісінько в електроди у головному мозку. Своєю чергою ці електроди стимулювали нейрони, які створювали для жінки зображення.

Вживлення імплантату в головний мозок не викликало ускладнень чи побічних реакцій у доброволиці, не відбулося ніяких порушень у роботі мозку.

За допомогою імплантату жінка змогла ідентифікувати лінії, форми та прості літери. Щоб допомогти їй вправлятися з протезом, дослідники створили відеогру з персонажем відомого мультсеріалу “Сімпсони”.

Розвиток і вдосконалення цього механізму не обов’язково зможе повноцінно повернути зір, однак зможе повернути незрячим людям мобільність, безпеку і незалежність. Вчені покладають надії, що такі люди зможуть з удосконаленим імплантатом ідентифікувати особу, дверні прорізи чи автомобілі.