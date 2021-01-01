Про це він написав на своїй Instagram-сторінці.
За його словами, поки занадто рано говорити, яким залишиться 2020 рік у пам’яті майбутнього покоління.
“На особистому рівні багато хто з нас, безсумнівно, дізналися про цінність міцного здоров’я, соціальних контактів, свободи пересування та з’єднання з Інтернетом. На колективному рівні наша битва з COVID-19 досі була науковим тріумфом у поєднанні з політичним фіаско”, – написав історик.
Водночас історик наголосив на науковому прогресі. Завдяки злагодженій роботі вчених у всьому світі людство отримало кращі інструменти для боротьби з COVID-19, ніж з будь-якою попередньою пандемією в історії.
“На жаль, політикам не вдалося розумно використовувати ці інструменти. Через рік після початку пандемії у нас досі немає жодного глобального керівництва, жодного глобального плану зупинення вірусу, жодного глобального плану боротьби з економічною кризою”, – наголосив вчений.
Харарі зазначив, що науковий прогрес та політичні стратегії повинні працювати разом. Однак цієї взаємодії у 2020 році так і не трапилося, як наслідок пандемія залишилася та продовжує прогресувати.
“Цей розрив між науковою силою та політичною некомпетентністю надзвичайно тривожний. Боротьба з COVID-19 повинна була бути прямим політичним проєктом. Очевидно, що поки вірус продовжує поширюватися та розвиватися в одній країні, жодна країна не може почуватись у безпеці. І все ж ми не змогли ефективно співпрацювати”, – вважає історик.
Також Харарі зробив доволі оптимістичний прогноз на 2021 рік. Він вважає, що у цьому році наука продовжить нарощувати людську силу.
“Я сподіваюся, що 2021 рік стане роком, коли політика нарешті наздожене науку, і коли людство навчиться розумно використовувати наші величезні сили”, – підсумував він.
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