Російський опозиціонер Олексій Навальний, який раніше був ушпиталений з важким отруєнням, опублікував фото і написав, що вже дихає самостійно.

Фото політик опублікував в Instagram.

“Привіт, це Навальний. Сумую за вами. Я все ще майже нічого не вмію, але ось вчора зміг цілий день дихати сам. Взагалі сам. Ніякої сторонньої допомоги, навіть найпростіший вентиль в горлі не використовував. Дуже сподобалося. Дивовижний, недооцінений багатьма процес. Рекомендую”, – написав він.

Напередодні повідомлялося, що Олексія Навального відключили від апарату штучної вентиляції легенів. Політик в стані сам встати з ліжка.