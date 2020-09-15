Фото політик опублікував в Instagram.
“Привіт, це Навальний. Сумую за вами. Я все ще майже нічого не вмію, але ось вчора зміг цілий день дихати сам. Взагалі сам. Ніякої сторонньої допомоги, навіть найпростіший вентиль в горлі не використовував. Дуже сподобалося. Дивовижний, недооцінений багатьма процес. Рекомендую”, – написав він.
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Привет, это Навальный. Скучаю по вам 😍. Я все ещё почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооценённый многими процесс. Рекомендую
Напередодні повідомлялося, що Олексія Навального відключили від апарату штучної вентиляції легенів. Політик в стані сам встати з ліжка.
- 20 серпня російського опозиційного політика Олексія Навального ушпиталили.
- 22 серпня Навального у непритомному стані було транспортовано з Омська до Берліна.
- 24 серпня у берлінській клініці “Шаріте” підтвердили, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли. Раніше це заперечували омські лікарі.
- У кінці серпня Росія направила в Міністерство юстиції Німеччини запит про надання результатів аналізів та інформацію про попередній діагноз опозиціонера Олексія Навального.
- Другого вересня стало відомо, що лабораторія Бундесверу виявила в організмі російського опозиціонера Олексія Навального сліди отрути з групи “Новачок”.
- 7 вересня Олексія Навального вивели зі штучної коми.
- 10 вересня стало відомо, що Олексій Навальний повністю прийшов до тями. Він може говорити і пам’ятає деталі того, що відбувалося до втрати свідомості в літаку.
- 14 вересня уряд Німеччини заявив, що дві незалежні лабораторії Франції і Швеції підтвердили наявність слідів нервово-паралітичного речовини з групи “Новачок” в організмі російського опозиційного політика Олексія Навального.