Російський опозиційний політик Олексій Навальний, який знаходився в комі через отруєння речовиною з групи "Новачок", розповів, як проходить його відновлення.

Про це він написав у своєму Instagram-акаунті.

“Давайте розповім, як йде моє відновлення. Це вже ясна дорога, хоч і неблизька. Всі поточні проблеми на кшталт того, що телефон в моїх руках даремний, як камінь, а налити собі водички перетворюється в цілий атракціон, – суща дурниця”, – йдеться в повідомленні.

Навальний зазначив, що зовсім недавно він не впізнавав людей і не розумів, як розмовляти.

“Щоранку до мене приходив доктор і говорив: “Олексій, я приніс дошку, давайте придумаємо, яке на ній написати слово”. Через це я був в розпачі, бо хоч я вже і розумів в цілому, що хоче лікар, але не розумів, де брати слова. В якому місці голови вони виникають? Де знайти слово і як зробити так, щоб воно щось означало? Все це було рішуче незрозуміло. Втім, як висловити свій відчай, я теж не знав і тому просто мовчав. І це я ще описую пізній етап, який сам пам’ятаю”, – розповів він.

“Зараз я хлопець, у якого тремтять ноги, коли він йде по сходах, але зате він думає: “О, це ж сходи! Ними піднімаються. Мабуть, треба пошукати ліфт”. А раніше б просто тупо стояв і дивився”, – додав Навальний.

За його словами, “багато проблем ще належить вирішити, але приголомшливі лікарі університетської берлінської клініки “Шаріте” вирішили головну”.

“Вони перетворили мене з “технічно живої людини” в того, хто має всі шанси знову стати вищою формою істоти сучасного суспільства – людиною, яка вміє швидко гортати інстаграм і без роздумів розуміє, де ставити лайки”, – резюмував Навальний.