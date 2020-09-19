Про це він написав у своєму Instagram-акаунті.
“Давайте розповім, як йде моє відновлення. Це вже ясна дорога, хоч і неблизька. Всі поточні проблеми на кшталт того, що телефон в моїх руках даремний, як камінь, а налити собі водички перетворюється в цілий атракціон, – суща дурниця”, – йдеться в повідомленні.
Навальний зазначив, що зовсім недавно він не впізнавав людей і не розумів, як розмовляти.
“Щоранку до мене приходив доктор і говорив: “Олексій, я приніс дошку, давайте придумаємо, яке на ній написати слово”. Через це я був в розпачі, бо хоч я вже і розумів в цілому, що хоче лікар, але не розумів, де брати слова. В якому місці голови вони виникають? Де знайти слово і як зробити так, щоб воно щось означало? Все це було рішуче незрозуміло. Втім, як висловити свій відчай, я теж не знав і тому просто мовчав. І це я ще описую пізній етап, який сам пам’ятаю”, – розповів він.
“Зараз я хлопець, у якого тремтять ноги, коли він йде по сходах, але зате він думає: “О, це ж сходи! Ними піднімаються. Мабуть, треба пошукати ліфт”. А раніше б просто тупо стояв і дивився”, – додав Навальний.
За його словами, “багато проблем ще належить вирішити, але приголомшливі лікарі університетської берлінської клініки “Шаріте” вирішили головну”.
“Вони перетворили мене з “технічно живої людини” в того, хто має всі шанси знову стати вищою формою істоти сучасного суспільства – людиною, яка вміє швидко гортати інстаграм і без роздумів розуміє, де ставити лайки”, – резюмував Навальний.
- 20 серпня російського опозиційного політика Олексія Навального ушпиталили.
- 22 серпня Навального у непритомному стані було транспортовано з Омська до Берліна.
- 24 серпня у берлінській клініці “Шаріте” підтвердили, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли. Раніше це заперечували омські лікарі.
- Другого вересня стало відомо, що лабораторія Бундесверу виявила в організмі російського опозиціонера Олексія Навального сліди отрути з групи “Новачок”.
- 7 вересня Олексія Навального вивели зі штучної коми.
- 10 вересня стало відомо, що Олексій Навальний повністю прийшов до тями. Він може говорити і пам’ятає деталі того, що відбувалося до втрати свідомості в літаку.
- 15 вересня Навальний опублікував фото і написав, що вже дихає самостійно.
- Пізніше стало відомо, що Олексія Навального отруїли до приїзду в аеропорт Томська. Пластикову пляшку з-під води зі слідами “Новачка” знайшли номері готелю Xander.