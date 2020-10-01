Російський опозиціонер Олексій Навальний вважає, що до його отруєння причетний особисто президент РФ Володимир Путін.

Про це він розповів в інтерв’ю Der Spiegel.

“Я стверджую, що за цим злочином стоїть Путін, і у мене немає інших версій події”, – заявив Навальний.

Він також зазначив, що повернеться в Росію після закінчення курсу лікування.

“Моя робота зараз – залишатися хлопцем, який не боїться. І я не боюся!” – додав політик.

Журналісти зазначили, що Навальний виглядає розкутим, він жартує, багато сміється. З першого погляду не видно, що він лежав у комі і був на межі смерті. Однак, коли політик хоче налити собі води з пляшки, це вдається йому насилу, бо так сильно тремтять його руки.

Охоронці супроводжують Навального цілодобово і звертають увагу на деталі: пляшка газованої води, яку журналісти поставили на стіл для гостя інтерв’ю, була обрана одним із охоронців з безлічі пляшок в холодильнику редакції. Тому що випадковий вибір збільшує почуття безпеки.

Як відомо, 20 серпня Олексію Навальному стало погано під час перельоту з Томська в Москву. Опозиціонер впав у кому і був екстрено ушпиталений в Омську. Через два дні його евакуювали до Берліна в несвідомому стані.

2 вересня уряд Німеччини повідомив, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною з групи “Новачок”. Сліди отрути виявила в організмі опозиціонера лабораторія Бундесверу. Отруєння підтвердили дві незалежні лабораторії Франції і Швеції.

7 вересня лікарі вивели Навального з медичної коми. А 14 вересня стало відомо, що його відключили від апарату штучної вентиляції легенів. Політик був спроможний самостійно встати з ліжка.