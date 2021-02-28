Про це заявив відповідальний секретар Громадської спостережної комісії Москви Олексій Мельников, повідомляє російське агентство “Інтерфакс”.
“У нас є стовідсоткова інформація, що Навальний прибув до Володимирської області для відбування покарання. Перший час він буде перебувати на карантині, потім його переведуть у загін”, — розповів Мельников.
Після отримання вироку Навальний залишався в Москві, де перебував у СІЗО “Матроська тиша”.
Фото: “ТАСС”
До слова, Олексій Навальний у 2014 році, коментуючи захоплення Росією українських територій, заявляв, що “незважаючи на те, що Крим був захоплений з кричущим порушенням всіх міжнародних норм, проте реалії такі, що Крим зараз є частиною РФ”, “залишиться частиною Росії і більше ніколи в найближчому майбутньому не стане частиною України”.
“Крим – це бутерброд з ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати?” — казав він.
Згодом Навальний повідомив, що в разі перемоги на президентських виборах проведе в окупованому Криму повторний референдум, оскільки “зараз незрозуміло, чия територія”.
- 23 січня по всій Росії на акціях протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального були затримані понад три тисячі людей. 31 січня в Москві на акції протесту затримали дружину опозиціонера Олексія Навального – Юлію. Усього у 82-х містах затримали 3013 осіб.
- 2 лютого суд у Москві засудив опозиціонера Олексія Навального до 3,5 років колонії загального режиму у справі “Ів Роше” (за вирахуванням терміну, проведеного під домашнім арештом (близько 10 місяців)).
- Американський сенатор від Республіканської партії Мітт Ромні анонсував розгляд Сенатом питання введення санкцій проти Росії через вирок російському опозиціонерові Олексію Навальному.
- Російська Федерація оголосила дипломатів зі Швеції, Польщі та Німеччини persona non grata і наказала їм залишити країну. Дипломати брали участь в акціях на підтримку опозиціонера Олексія Навального.