Російського опозиціонера Олексія Навального, засудженого до 3,5 років, доправили до виправної колонії в місті Покров у Володимирській області РФ, де він відбуватиме вирок. Його помістили на карантин.

Про це заявив відповідальний секретар Громадської спостережної комісії Москви Олексій Мельников, повідомляє російське агентство “Інтерфакс”.

“У нас є стовідсоткова інформація, що Навальний прибув до Володимирської області для відбування покарання. Перший час він буде перебувати на карантині, потім його переведуть у загін”, — розповів Мельников.

Після отримання вироку Навальний залишався в Москві, де перебував у СІЗО “Матроська тиша”.

Фото: “ТАСС”

До слова, Олексій Навальний у 2014 році, коментуючи захоплення Росією українських територій, заявляв, що “незважаючи на те, що Крим був захоплений з кричущим порушенням всіх міжнародних норм, проте реалії такі, що Крим зараз є частиною РФ”, “залишиться частиною Росії і більше ніколи в найближчому майбутньому не стане частиною України”.

“Крим – це бутерброд з ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати?” — казав він.

Згодом Навальний повідомив, що в разі перемоги на президентських виборах проведе в окупованому Криму повторний референдум, оскільки “зараз незрозуміло, чия територія”.