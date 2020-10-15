Про це пише американське видання The New York Times.

Подробиці того, як саме був отруєний Навальний, залишаються неясними.

Німецькі експерти, які вивчили докази, тепер кажуть, що отруту “Новачок” підмішали в рідину, швидше за все, в чай, який Навальний пив в аеропорту перед своїм рейсом.

Німецькі лікарі виявили концентрацію нервово-паралітичного отрути в крові і сечі Навального, а також на пластиковій пляшці з водою, яку, за словами помічників Навального, вони взяли з номера готелю.

Це говорить про те, що Олексій Навальний контактував з отрутою до прибуття в аеропорт або, можливо, він був отруєний двічі.

Нагадаємо, що 20 серпня російського опозиційного політика Олексія Навального ушпиталили. 22 серпня Навального у непритомному стані було транспортовано з Омська до Берліна. 24 серпня у берлінській клініці “Шаріте” підтвердили, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли. Раніше це заперечували омські лікарі.

2 вересня стало відомо, що лабораторія Бундесверу виявила в організмі політика сліди отрути з групи “Новачок”. 7 вересня Олексія Навального вивели зі штучної коми. 10 вересня стало відомо, що він повністю прийшов до тями. Політик міг говорити і пам’ятав деталі того, що відбувалося до втрати свідомості в літаку.