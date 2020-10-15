Про це пише американське видання The New York Times.
Подробиці того, як саме був отруєний Навальний, залишаються неясними.
Німецькі експерти, які вивчили докази, тепер кажуть, що отруту “Новачок” підмішали в рідину, швидше за все, в чай, який Навальний пив в аеропорту перед своїм рейсом.
Німецькі лікарі виявили концентрацію нервово-паралітичного отрути в крові і сечі Навального, а також на пластиковій пляшці з водою, яку, за словами помічників Навального, вони взяли з номера готелю.
Це говорить про те, що Олексій Навальний контактував з отрутою до прибуття в аеропорт або, можливо, він був отруєний двічі.
Нагадаємо, що 20 серпня російського опозиційного політика Олексія Навального ушпиталили. 22 серпня Навального у непритомному стані було транспортовано з Омська до Берліна. 24 серпня у берлінській клініці “Шаріте” підтвердили, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли. Раніше це заперечували омські лікарі.
2 вересня стало відомо, що лабораторія Бундесверу виявила в організмі політика сліди отрути з групи “Новачок”. 7 вересня Олексія Навального вивели зі штучної коми. 10 вересня стало відомо, що він повністю прийшов до тями. Політик міг говорити і пам’ятав деталі того, що відбувалося до втрати свідомості в літаку.
- Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна може приєднатися до санкцій проти Російської Федерації через отруєння опозиційного політика Олексія Навального. Зеленський зазначив, що перед тим, як ухвалити рішення щодо санкцій, він хотів би ознайомитися з деталями від німецької сторони.
- У Фонді боротьби з корупцією (ФБК), засновником якого є Олексій Навальний, повідомили, що опозиціонера отруїли ще до приїзду в аеропорт Томська. Пластикову пляшку з-під води зі слідами “Новачка” знайшли в номері готелю Xander.
- Президент Росії Володимир Путін припустив, що опозиційний політик Олексій Навальний міг самостійно прийняти токсин з групи “Новачок”, що призвело до коми.
- Посли країн Європейського союзу погодили введення санкцій проти Російської Федерації за отруєння опозиційного політика Олексія Навального. У санкційному списку опинилися шість фізичних осіб та одна компанія.