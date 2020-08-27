Про це йдеться в розслідуванні німецького журналу Der Spiegel і дослідницької групи Bellingcat.

Британські медики з клініки “Шаріте” вивчили залишки токсичних речовин, які залишилися в організмі політика через дві доби. Щоб зрозуміти, що це за речовина, вони відправили запит колегам з Болгарії, які займалися лікуванням бізнесмена Еміліана Гебрева, якого отруїли у 2015 році в Софії.

Болгарські медики у відповідь надіслали всі наявні дані щодо токсину, який був в організмі Гебрева.

Порівняльний аналіз показав, що Навальний піддався впливу речовини з тієї ж групи органофосфатів, що і Гебрева. Це інсектициди й нервові токсини — зарин та “Новачок”, який було розроблено в російських лабораторіях.

У 2015 році на ручку дверей Гебрева помістили нервово-паралітичну отруту (“Новачок” або близьку за складом речовину). Того ж дня після вечері, Гебрев знепритомнів. Після ушпиталення він впав у кому.

Класичним антидотом при такому отруєнні є введення атропіну. Так зараз намагаються вилікувати Навального.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Федеральний уряд Німеччини вимагає терміново розпочати розслідування отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.