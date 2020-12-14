Замах на Олексія Навального зробила в Томську група з восьми оперативників ФСБ з секретного підрозділу відомства, які діяли під прикриттям Інституту криміналістики ФСБ.

До такого висновку прийшли автори спільного розслідування The Insider, Bellingcat і CNN за участю Der Spiegel.

Як з’ясувалося, отруєння в Томську було вже другою спробою, за два місяці до цього ті ж ФСБшники вчинили замах на опозиціонера в Калінінграді і ледь не вбили при цьому Юлію Навальну. Ключову роль в замаху відіграв спеціальний підрозділ Інституту криміналістики ФСБ.

Особи причетних до отруєння співробітників розслідувачі встановили за допомогою зіставлення даних білінгу стільникових телефонів з офлайновими базами даних.

Проаналізувавши бази даних авіаперельотів, розслідувачі з’ясували, що учасники групи літали в десятки міст Росії, куди літав Навальний, з 2017 року – зазвичай в кожну таку поїздку вирушали два-три оперативника, їх склад постійно чергувався. Вони купували квитки то під справжніми, то під вигаданими іменами, і намагалися літати не тими ж рейсами, що і Навальний, а паралельними, часто – з інших московських аеропортів. Основна активність припала на 2017 рік (коли Навальний оголосив про бажання брати участь у виборах президента), а потім – на 2020-й.

Отруювачі з ФСБ

Розслідувачі встановили особи 15 чоловік з Інституту криміналістики ФСБ, пов’язаних з операціями по отруєнню, і щонайменше 8 з них, включно з керівником інституту – полковником Станіславом Макшаковим, брали участь в замаху на вбивство Навального (цікаво, що група отруйників з ГРУ також включала в себе 8 осіб). Учасники злочинної групи мають різний бекграунд – у когось медична освіта, хтось робив кар’єру в армії, хтось в спецназі ФСБ, є і фахівці з хімічної зброї.

Ось короткі біографії основних виконавців невдалого вбивства:

Станіслав Макшаков

Народився 25 березня 1966 року. Полковник, військовий вчений, який раніше працював в Державному інституті технології органічного синтезу в закритому військовому містечку Шихани-1 (в / ч 61469). До офіційного припинення російської програми хімічної зброї в 2017 році цей військовий інститут проводив дослідження і розробки нових форм хімічної зброї, в тому числі нервово-паралітичних агентів типу «Новачок».

Олег Таякін (“Тарасов”)

Народився 6 грудня 1980 року. Старший член групи з отруєння Навального, зазвичай координує дії інших офіцерів і працює в основному з центрального офісу на вулиці Академіка Варги. Він служив на базі “Білий вугілля” Служби спеціальних призначень ФСБ в Єсентуках, а також в в/ч 03523 Космічних військ. У 2004 році він закінчив Пироговську медичну академію в Москві. До приходу в Інститут криміналістики ФСБ працював лікарем.

Олексій Александров (“Фролов”)

Народився 16 червня 1981 року. У 2006 році закінчив медичний інститут в Москві і працював лікарем швидкої допомоги, а потім військовим лікарем, почав служити в ФСБ в 2013 році. Александров, по всій видимості, є ключовим оперативником, причетним до двох спроб отруєння Навального в 2020 році.

Іван Осіпов (Спірідонов)

Народився 21 серпня 1976 року. Лікар. Пішов з соцмереж в 2012 році, мабуть, саме тоді він приєднався до ФСБ.

Костянтин Кудрявцев (Соколов)

Народився 11 квітня 1979 року. Служив у військовій частині в Шиханах. До початку роботи в Інституті криміналістики ФСБ закінчив Російську академію військової хіміко-біологічного захисту.

Олексій Кривощоков

Народився 11 квітня 1979 року. До приходу в ФСБ в 2008 році служив в Міністерстві оборони.

Михайло Швець ( “Степанов”)

Народився 3 травня 1977 року. Він офіційно прописаний за адресою “вулиця Трубецька, 116, Балашиха” – це адреса Центру спеціальних операцій ФСБ. Нагадаємо, саме там, на базі ЦСН ФСБ в Балашисі тренувався Вадим Красіков (Соколов), безпосередньо перед тим як відправився в Німеччину, де в серпні 2019 року вбив біженця Зелімхана Хангошвілі. Телефонні метадані показують, що Швець частину свого часу проводить в лабораторії на вулиці Академіка Варги, а частина – на базі ЦСН ФСБ.

Володимир Паняєв

Народився 25 листопада 1980 року в Сердобську Пензенської області. До приходу в Інститут криміналістики ФСБ працював в прикордонній службі ФСБ, потім став співзасновником компанії з продажу антибактеріальних ламп. Збіг це чи ні, але він живе в одному будинку з Олексієм Навальним. Після отруєння його адресу реєстрації було змінено на штаб-квартиру ФСБ на Луб’янці, 1.

37 «збігів». Як отруювачі стежили за Навальним

Аналіз попередніх поїздок членів цієї групи отруювачів показує, що вони почали стежити за Олексієм Навальним як мінімум з січня 2017 року, тобто відразу після того, як він оголосив про свої плани брати участь в президентських виборах в Росії в 2018 році. В рамках своєї передвиборчої кампанії протягом 2017 року Навальний зробив більше 20 передвиборних поїздок за межі Москви. ФСБшники-отруювачі стежили за ним практично у всіх цих поїздках, за винятком кількох одноденних, які не вимагали від нього ночівлі в пункті призначення. Всього ці співробітники ФСБ зробили 47 поїздок по тих же напрямках, куди летів або їхав Олексій Навальний.

Члени цієї групи зазвичай подорожували по дві або три людини – на різних рейсах, змішуючи не тільки склад своєї команди, але також чергуючи справжні імена та імена прикриття, причому іноді вони навіть подорожували під одним ім’ям з Москви і під другим – назад. Примітно, що вони майже ніколи не летіли тим же рейсом, яким летів опозиційний політик, а замість цього літали паралельними рейсами, бажано з інших московських аеропортів. Найчастіше вони також робили рейс, що передує – іноді на один день – до прибуття Навального в певний пункт призначення. Такий modus operandi зводив до мінімуму ймовірність того, що Навальний або члени його команди помітять одних і тих же пасажирів на різних рейсах.

Робила ця група ФСБшників спроби отруєння вже в 2017 році або тільки готувалася до замаху? У бесіді з розслідувачами Олексій Навальний розповів, що під час одного з перельотів в 2017 році (якого точно, він вже не пам’ятає) він відчув симптоми, дуже схожі, хоча і менш серйозні, на те, що було під час фатального перельоту з Томська.

Так чи інакше, після того, як ЦВК в грудні 2017 року відмовила Навальному в реєстрації на президентські вибори (під приводом судимості у справі про Кіровліс, вирок за яким відмінено ЄСПЛ), стеження на час припинилися. У 2018 році співпадаючих поїздок у Навального з отруювачами не було зовсім, в 2019-м – тільки одна, в лютому в Петербург. У липні 2019 року Навальному стало погано в ізоляторі, куди його посадили за заклики до протестів – він був госпіталізований з сильним набряком обличчя. Офіційно йому була діагностована “алергічна реакція”, хоча аллергиком Навальний ніколи не був і ніяких контактів з алергенами в камері у нього бути не могло.

Отруєння Навального

У поїздку до Новосибірська і Томська разом з Навальним вирушили Александров, Осіпов і Паняєв. Під час неї вони користувалися підставними телефонами, тому розслідувачі не змогли встановити їх точні пересування, але два рази за поїздку Александров на кілька секунд включав свій основний телефон – один раз він виявився поруч з готелем в Новосибірську, де бронювала номер соратниця Навального Марія Пєвчих, в Іншим разом – недалеко від готелю, де знаходився сам Навальний.

Після того, як стало відомо, що Навальний залишився живий, Александров, Осіпов і Паняєв здали свої квитки в Москву і замість цього полетіли в Горно-Алтайськ, туди ж з Москви відправився Таякін. The Insider і Bellingcat припускають, що звідти вони вирушили в Інститут проблем хіміко-енергетичних технологій в прилеглому Бійську, з яким у Інституту криміналістики ФСБ налагоджені робочі відносини – щоб позбутися від одягу зі слідами “Новачка”.

Під час поїздок, в тому числі, під час останньої, учасники групи регулярно зв’язувалися по телефону з директором Інституту криміналістики генерал-полковником Кирилом Васильєвим і замдиректора науково-технічної служби ФСБ генерал-майором Володимиром Богдановим. Крім того, Жиров і Макшаков дзвонили Олегу Демидову, фахівця з хімічної зброї, який раніше працював в 33-му військовому інституті в Шиханах, які займалися “Новачком”.

Ще одне отруєння було скоєно в Калінінграді в липні

Bellingcat стверджує, що замах в Томську був вже, як мінімум, другою спробою отруєння Навального. Двома місяцями раніше, на початку липня, та ж група співробітників ФСБ спробувала отруїти опозиціонера в Калінінграді. При цьому постраждала його дружина Юлія, але у неї симптоми отруєння проявилися в набагато меншому ступені.

Сам Навальний, коментуючи розслідування, назвав подію “державним тероризмом”.

“Це не ФСБ-шники, які працюють на замовлення олігарха або чиновника, якого я образив своїм розслідуванням. Цілий департамент ФСБ під керівництвом високих начальників протягом двох років веде операцію, в ході якої кілька разів намагаються вбити мене і членів моєї сім’ї, отримуючи хімічну зброю в секретній державній лабораторії. Звичайно, операція такого масштабу і такої тривалості не може бути організована ніким, крім як главою ФСБ [Олександром] Бортникова, а він ніколи б не наважився це зробити без наказу [президента Володимира] Путіна”, – заявив Навальний.

Нагадаємо, 20 серпня Олексію Навальному стало погано під час перельоту з Томська в Москву. Опозиціонер впав у кому і був екстрено ушпиталений в Омську. Через два дні його евакуювали до Берліна в несвідомому стані.

2 вересня уряд Німеччини повідомив, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною з групи “Новачок”. Сліди отрути виявила в організмі опозиціонера лабораторія Бундесверу. Отруєння підтвердили дві незалежні лабораторії Франції та Швеції.

7 вересня лікарі вивели Навального з медичної коми. А 14 вересня стало відомо, що його відключили від апарату штучної вентиляції легенів. Політик був спроможний самостійно встати з ліжка.