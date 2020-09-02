Лабораторія Бундесверу виявила в організмі російського опозиціонера Олексія Навального сліди отрути з групи "Новачок".

Про це заявив Кабінет міністрів ФРН.

“Спеціальна лабораторія Бундесверу провела токсикологічний тест з використанням зразків, отриманих від Олексія Навального. Були надані недвозначні докази наявності хімічної отруйної речовини нервово-паралітичної дії групи “Новачок””, – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що МЗС Німеччини викличе посла Росії.

Крім того, Федеральний уряд проінформує про результати розслідування партнерів в ЄС і НАТО і зв’яжеться з Організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).