Про це заявив Кабінет міністрів ФРН.
“Спеціальна лабораторія Бундесверу провела токсикологічний тест з використанням зразків, отриманих від Олексія Навального. Були надані недвозначні докази наявності хімічної отруйної речовини нервово-паралітичної дії групи “Новачок””, – йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що МЗС Німеччини викличе посла Росії.
Крім того, Федеральний уряд проінформує про результати розслідування партнерів в ЄС і НАТО і зв’яжеться з Організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).
- 20 серпня російського опозиційного політика Олексія Навального ушпиталили. Він у стані коми.
- 22 серпня Навального у непритомному стані було транспортовано з Омська до Берліна.
- 24 серпня у берлінській клініці “Шаріте” підтвердили, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли. Раніше це заперечували омські лікарі.
- У кінці серпня Росія направила в Міністерство юстиції Німеччини запит про надання результатів аналізів та інформацію про попередній діагноз опозиціонера Олексія Навального.