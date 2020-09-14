Російського опозиціонера Олексія Навального, якого ушпиталили з отруєнням речовиною з групи "Новачок", відключили від апарату ШВЛ. Політик в змозі сам встати з ліжка.

Про це повідомляє німецька клініка “Шаріте”.

Лікарі розповіли, що Навальний може сам на короткий час вставати з ліжка.

“Стан Олексія Навального, який з 22 серпня 2020 року проходить лікування в клініці Шаріте, продовжує поліпшуватися.

Пацієнт успішно відключений від ШВЛ. Зараз він може ненадовго вставати з ліжка.

Публічне повідомлення про стан здоров’я пана Навального представлено за погодженням з ним і його дружиною”, – повідомили в клініці.