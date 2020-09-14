Про це повідомляє німецька клініка “Шаріте”.
Лікарі розповіли, що Навальний може сам на короткий час вставати з ліжка.
“Стан Олексія Навального, який з 22 серпня 2020 року проходить лікування в клініці Шаріте, продовжує поліпшуватися.
Пацієнт успішно відключений від ШВЛ. Зараз він може ненадовго вставати з ліжка.
Публічне повідомлення про стан здоров’я пана Навального представлено за погодженням з ним і його дружиною”, – повідомили в клініці.
- 20 серпня російського опозиційного політика Олексія Навального ушпиталили.
- 22 серпня Навального у непритомному стані було транспортовано з Омська до Берліна.
- 24 серпня у берлінській клініці “Шаріте” підтвердили, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли. Раніше це заперечували омські лікарі.
- У кінці серпня Росія направила в Міністерство юстиції Німеччини запит про надання результатів аналізів та інформацію про попередній діагноз опозиціонера Олексія Навального.
- Другого вересня стало відомо, що лабораторія Бундесверу виявила в організмі російського опозиціонера Олексія Навального сліди отрути з групи “Новачок”.
- 7 вересня Олексія Навального вивели зі штучної коми.
- 10 вересня стало відомо, що Олексій Навальний повністю прийшов до тями. Він може говорити і пам’ятає деталі того, що відбувалося до втрати свідомості в літаку.
- 14 вересня уряд Німеччини заявив, що дві незалежні лабораторії Франції і Швеції підтвердили наявність слідів нервово-паралітичного речовини з групи “Новачок” в організмі російського опозиційного політика Олексія Навального.