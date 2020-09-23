Російського опозиціонера Олексія Навального виписали зі стаціонару берлінської клініки "Шаріте", де він проходив лікування після отруєння токсином із групи "Новачок".

Про це поінформували в пресслужбі клініки.

Відзначається, що Навальний був виписаний вчора.

“Стан пацієнта поліпшився настільки, що він був виписаний зі стаціонару. Олексій Навальний лікувався в “Шаріте” 32 дні, з них 24 дні він перебував у реанімації”, – сказано в повідомленні.

У клініці уточнили, що лікарі вважають за можливе повне одужання Навального.

“Виходячи з прогресу і поточного стану пацієнта, лікарі вважають, що його повне одужання можливе. Однак ще занадто рано оцінювати потенційні довгострокові наслідки його важкого отруєння”, – наголошується в заяві.

Про те, що Навального виписали зі стаціонару, повідомила і його прес-секретар Кіра Ярмиш.

Як відомо, 20 серпня Олексію Навальному стало погано під час перельоту з Томська в Москву. Опозиціонер впав у кому і був екстрено госпіталізований в Омську. Через два дні його евакуювали до Берліна в несвідомому стані.

2 вересня уряд Німеччини повідомив, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною з групи “Новачок”. Сліди отрути виявила в організмі опозиціонера лабораторія Бундесверу. Отруєння підтвердили дві незалежні лабораторії Франції і Швеції.

7 вересня лікарі вивели Навального з медичної коми. А 14 вересня стало відомо, що його відключили від апарату штучної вентиляції легенів. Політик був спроможний самостійно встати з ліжка.