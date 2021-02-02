Суд у Москві засудив опозиціонера Олексія Навального до 3,5 року колонії загального режиму у справі Ів Роше.

Про це повідомляє російське видання “Дождь”.

Суд у Москві вирішив задовольнити клопотання Федеральної служби виконання покарань Росії щодо заміни Олексієві Навальному умовного терміну на реальний.

Наприкінці 2014 року його засудили до 3,5 року у справі “Ів Роше”. Він мав відзначатися у ФСВП двічі на місяць. Федеральна служба виконання покарань Росії вважає, що Навальний фактично зник від контролю, не з’явившись на реєстрацію сім разів. Відомство наполягало, що ні з Навальним, ні з контактними особами під час перевірчих заходів зв’язатися не вдалося.

Суддя оголосила, що Навального скеровують до колонії загального режиму. До набрання чинності вироком – він залишиться під вартою.

Таким чином, Навальний має відбути три з половиною роки позбавлення волі за вирахуванням строку, проведеного під домашнім арештом (близько 10 місяців). Отже, він пробуде у в’язниці 2,8 року.