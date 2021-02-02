Про це повідомляє російське видання “Дождь”.
Суд у Москві вирішив задовольнити клопотання Федеральної служби виконання покарань Росії щодо заміни Олексієві Навальному умовного терміну на реальний.
Наприкінці 2014 року його засудили до 3,5 року у справі “Ів Роше”. Він мав відзначатися у ФСВП двічі на місяць. Федеральна служба виконання покарань Росії вважає, що Навальний фактично зник від контролю, не з’явившись на реєстрацію сім разів. Відомство наполягало, що ні з Навальним, ні з контактними особами під час перевірчих заходів зв’язатися не вдалося.
Суддя оголосила, що Навального скеровують до колонії загального режиму. До набрання чинності вироком – він залишиться під вартою.
Таким чином, Навальний має відбути три з половиною роки позбавлення волі за вирахуванням строку, проведеного під домашнім арештом (близько 10 місяців). Отже, він пробуде у в’язниці 2,8 року.
- 17 січня літак із Олексієм Навальним приземлився в “Шереметьєво”, політика затримали під час паспортного контролю. Згодом його арештували на 30 діб.
- Міністерство закордонних справ заявило, що Україна занепокоєна у зв’язку з затриманням російського опозиціонера Олексія Навального.
- Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо арешту російського опозиціонера Олексія Навального. Вона містить заклики до розширення санкцій проти Росії, а також до зупинки будівництва газопроводу “Північний потік-2”.
- У суботу, 23 січня, по всій Росії на акціях протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального були затримані понад три тисячі людей.