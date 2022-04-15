Таку пропозицію Навальний висловив у своєму Twitter-акаунті.

Як зауважив Навальний, щоб продовжувати вбивати українців, президенту РФ Володимиру Путіну потрібна підтримка від росіян. І основне, що варто розуміти, написав опозиціонер, що насправді ніякої 75% підтримки війни Росії проти України – немає.

Навальний додав: щоб думка росіян щодо війни проти України змінилась, їм варто показувати більше антивоєнної реклами в інтернеті.

За його словами, коли корпорації Google та Meta припинили продаж реклами у Росії, це значно погіршило роботу опозиції, хоча на їх інтернет-майданчику мільйони підписників, що немало для проведення агітаційної кампанії.

Тому Навальний звернувся до президента США Джо Байдена, Держдепартаменту США, прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, Євросоюзу та інших західних чиновників із закликом використати потужності соцмереж для антивоєнної реклами.

“Навіть якщо ця реклама буде куплена за повну комерційну ціну, то її вартість смішна у порівнянні з ціною війни. Один постріл з Джавеліна коштує $230 000. За такі ж кошти ми отримаємо 200 мільйонів переглядів реклами про війну в Україні”, – написав Навальний.

Власне, ця пропозиція і викликала незадоволення українців, про що вони написали у коментарях до допису Навального.

Зокрема люди зазначили, що така пропозиція – гарна спроба вкрасти гроші для власного піару.

“Ви, брехуни, чудово розумієте, що суть – не у пропаганді, це всього лиш виправдання. Тому йдіть услід за російським кораблем. Крим бутерброд”.

“Тобто, замість одного пострілу з джавеліна по ваших мерзотниках, які вбивають та ґвалтують, ми повинні заплатити вам, щоб ви показали те, як ваші мерзотники вбивають та ґвалтують? Вау”.

“Постріл джавеліна гарантує, що троє росіян вже нікого не вб’ють. Відео в інтернеті гарантує, що 300 000 російських дебілів вийдуть з кульками на мітинг проти ОМОНа, отримають п**ди. Потім їх заберуть в російську армію, а нам все одно знадобляться джавеліни, щоб їх утилізувати. Навіщо платити більше?”.

Водночас більшість коментаторів просто послали Навального услід за російським воєнним кораблем.