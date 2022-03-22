Російського опозиційного політика Олексія Навального визнали винним у шахрайстві. Прокурори оголосили, що вимагають покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.

Про це повідомляє CNN.

Лефортовський суд Москви визнав Навального винним у крадіжці його “Фонду боротьби з корупцією”, а також у неповазі до суду.

“Навальний вчинив шахрайство, тобто викрадення чужого майна шляхом обману”, — зачитала суддя Маргарита Котова у вироку, повідомляє російське пропагандистське агенство “ТАСС”.

Навальний зараз відбуває два з половиною роки ув’язнення в ізоляторі. Він був заарештований після повернення до Росії в лютому 2021 року. За його словами, вирок був політично мотивованим.

Його затримали після прибуття до Москви з Берліна, де він кілька місяців перебував після отруєння нервово-паралітичною речовиною “Новичок”. У цьому він звинувачує російські спецслужби та президента Росії Володимира Путіна.