Про це повідомила Європейська народна партія.
Саме Європейська народна партія, яка є найбільшою фракцією Європарламенту, разом з ліберальною фракцією “Оновити Європу” висунули кандидатуру Навального на отримання премії “За свободу думки” за “його мужність у боротьбі за свободу, демократію і права людини”.
Вони також назвали російського опозиціонера Олексія Навальним головним політичним опонентом президента Росії Володимира Путіна.
“Пане Путін, звільніть Олексія Навального. Європа вимагає, щоб він і всі ніші політичні в’язні були вільними”, — йдеться у заяві.
Russian Opposition leader @Navalny is the laureate of the 2021 #SakharovPrize for Freedom of Thought.
Mr. Putin, free Alexei #Navalny. Europe calls for his – and all other political prisoners’ – freedom.#freenavalny pic.twitter.com/txf46QNV4k
— EPP Group (@EPPGroup) October 20, 2021
ДОВІДКА. Премія “За свободу думки” заснована Європарламентом в 1988 році і названа на честь радянського фізика і правозахисника Андрія Сахарова.Її присуджують людям чи громадським організаціям, які зробили внесок у боротьбу за права людини. Розмір премії становить 50 тисяч євро.
У 2020 році премію отримала білоруська опозиція, а в 2018 році лауреатом премії став український режисер Олег Сенцов. На той час його утримували у в’язниці Росії.
- Нагадаємо, 2 лютого цього року суд у Москві засудив опозиціонера Олексія Навального до 3,5 року колонії загального режиму у справі “Ів Роше” (за вирахуванням терміну, проведеного під домашнім арештом (близько 10 місяців). 31 березня він оголосив голодування.
- Перед цим в січні очолюваний російським опозиційним політиком “Фонд боротьби з корупцією” (ФБК) опублікував розслідування про так званий палац Путіна біля курортного міста Геленджик на Чорному морі.
- ЄС запровадила проти РФ санкції через ув’язнення опозиціонера Олексія Навального. Україна приєдналася до цих санкцій.
- Зокрема, РНБО запровадила санкції проти семи представників ФСБ Росії через отруєння опозиціонера Олексія Навального.