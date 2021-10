Про це повідомила Європейська народна партія.

Саме Європейська народна партія, яка є найбільшою фракцією Європарламенту, разом з ліберальною фракцією “Оновити Європу” висунули кандидатуру Навального на отримання премії “За свободу думки” за “його мужність у боротьбі за свободу, демократію і права людини”.

Вони також назвали російського опозиціонера Олексія Навальним головним політичним опонентом президента Росії Володимира Путіна.

“Пане Путін, звільніть Олексія Навального. Європа вимагає, щоб він і всі ніші політичні в’язні були вільними”, — йдеться у заяві.

🚨#BREAKING🚨

Russian Opposition leader @Navalny is the laureate of the 2021 #SakharovPrize for Freedom of Thought.

Mr. Putin, free Alexei #Navalny. Europe calls for his – and all other political prisoners’ – freedom.#freenavalny pic.twitter.com/txf46QNV4k

— EPP Group (@EPPGroup) October 20, 2021