26 квітня російський опозиціонер Олексій Навальний заявив, що йому загрожує ще 30 років за ґратами за "абсурдною" – за його словами – справою про тероризм, яку відкрили проти нього слідчі РФ.

Про це повідомляє Reuters.

Навальний вже відбуває покарання у вигляді 11,5 року ув’язнення за шахрайство та неповагу до суду. Сам опозиціонер наполягає, що справу проти нього – сфабриковано, адже він займався корупційними розслідуваннями проти перших осіб держави.

Сьогодні він за допомогою відеозв’язку виступав у суді у межах справи про екстремізм.

“Вони висунули абсурдні звинувачення, за якими мені загрожує 30 років в’язниці. Я наполягаю на тому, що спроба закрити процес – це спроба не просто перешкодити мені ознайомитися зі справою, а й спроба зробити так, щоб про це ніхто не дізнався”, – сказав Навальний під час засідання.

За словами Навального, абсурдним є твердження про те, що він вчиняв тероризм, перебуваючи за ґратами. За його словами, справу розглядатиме військовий суд.

Цього місяця російські слідчі офіційно визнали прихильників Навального причетними до вбивства Владлена Татарського, популярного військового блогера та прихильника повномасштабної війни РФ проти України, який загинув від вибуху бомби у Санкт-Петербурзі. Соратники Навального заперечують будь-яку причетність до вбивства.

Окремо російські слідчі заявили, що 11 осіб оголошено в “міжнародний розшук” у справі, пов’язаній із Навальним.