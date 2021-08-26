Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що українські школярі розпочнуть навчання вчасно - 1 вересня. Школи працюватимуть у звичному режимі.

Про це він повідомив під час засідання Уряду.

“Старт нового навчального року розпочнеться вчасно, тобто з 1 вересня, та буде проходити у звичному режимі. Наразі країна перебуває на “зеленому” рівні протиепідемічної безпеки. Епідемічна ситуація залишається контрольованою. Це дозволяє розпочати роботу навчальних закладів у звичайному режимі”, – зазначив очільник Уряду.

За словами Шмигаля, навчання має проходити з дотриманням простих протиепідемічних правил. Школи до нового навчального року підготовлені та забезпечені усім необхідним.

Шмигаль також закликав педагогів робити щеплення проти коронавірусу, щоб забезпечити собі надійних захист та попередити спалахи у школі.

Нагадаємо, що у Міністерстві освіти і науки України напрацювали три ключові сценарії початку нового навчального року.

Відтак у МОН розглядають три сценарії того, як проходитиме новий навчальний рік:

1. Перший сценарій – “найбільш сприятливий”. Він діятиме за умови, якщо Україна перебуватиме в “зеленій” зоні карантину. За таких умов заклади освіти працюватимуть у звичайному режимі.

2. Другий сценарій – “зовсім песимістичний”. Він діятиме, якщо в Україні спостерігатиметься високий рівень захворюваності на коронавірус (“червона” зона карантину).

3. Третій сценарій відбудеться за умови середнього рівня захворюваності на коронавірус в Україні (“жовта” і “помаранчева” зони карантину).