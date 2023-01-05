Запланованим учбовим застосуванням гіперзвукових ракет “Циркон” Російська Федерація намагається відвернути увагу від невдач у широкомасштабній війні проти України.

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

Зазначається, що через постійні невдачі у війні з Україною, Російська Федерація продовжує зміщувати фокус уваги від невдач проведення так званої “спеціальної військової операції”.

За даними ВМС, здобутки Чорноморського флоту відсутні, тому на державний рівень було винесено заходи щодо виходу в дальній похід, якомога далі від акваторії Чорного моря, фрегата пр. 22350 “адмирал флота советского союза горшков” озброєного ракетами “Циркон”, церемонію відправлення якого особисто очолив президент Росії Володимир Путін.

Відтак, планується, що фрегат виконуватиме завдання бойової служби в акваторіях Середземного моря, Атлантичного та Індійського океанів. Під час бойової служби заплановано учбове застосування гіперзвукових ракет “Циркон”.

У Військово-морських силах ЗСУ нагадали, що на сьогоднішні 16 кораблів та катерів Чорноморського флоту РФ знищено Збройними силами України й ще декілька одиниць пошкоджено.

Зазначимо, що за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Площанка Луганської області та Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Виїмка, Підгородне, Бахмут, Курдюмівка, Майорськ, Північне, Водяне, Красногорівка, Веселе, Мар’їнка та Побєда на Донеччині.

Крім того за період широкомасштабної війни Росії проти України українські захисники ліквідували понад 109 тисяч російських загарбників та тисячі одиниць ворожої техніки.

Довідка. Циркон — протикорабельна гіперзвукова крилата ракета з гіперзвуковою повітряно-реактивною рушійною установкою, що перебуває на етапі розробки та випробувань в Росії. Ракета призначена для ураження надводних кораблів противника, оснащених системами протиповітряної та протиракетної оборони.

Розробку ракети “Циркон” розпочато з 2011 року. Льотні випробування боєприпасу проводяться з 2015-го. У січні 2020 року відбулося перше випробування ракети “Циркон” пусками по мішені, розташованої на березі. Ракету запустили з фрегата “Адмирал Горшков”. Вона вразила берегову мішень що була на відстані 500 км.

4 листопада, 2022 було заявлено про створення наземної пускової для гіперзвукових ракет “Циркон”. Нібито, пускова матиме дві ракети та встановлена на чотиривісному шасі.