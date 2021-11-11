Про це йшлося в етері ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1”.
За його словами, уряд звернувся до очільників органів місцевого самоврядування з проханням докласти зусиль, щоб усі навчальні заклади перейшли на очний режим роботи.
“Уряд наполягає на тому, що освіта у всіх навчальних закладах має бути очною. З понеділка невакциновані вчителі та викладачі будуть відсторонені, тому це дозволяє вважати, що 100% колективів мають вакцинацію”, – сказав прем’єр.
Шмигаль додав, що навіть Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує, щоб школи працювали очно.
Також сьогодні Уповноважена з прав людини Людмила Денісова розкритикувала дистанційну форму навчання.
“Зауважу, що існує низка чинників, які порушують право дітей на здобуття якісної освіти у режимі, коли освітній процес відбувається онлайн, – відсутність належних умов для організації дистанційного навчання вдома; труднощі з одночасним доступом учнів до технічних засобів, у родинах, де виховуються кілька дітей шкільного віку; різний підхід вчителів до викладання навчального матеріалу; низька якість Інтернет-зв’язку; відсутність належного контролю батьків за навчанням дітей тощо”, – наголосила вона.
- Раніше Міністерство охорони здоров’я зобов’язало вакцинуватися від коронавірусу представників низки професій, серед них – працівників закладів освіти.
- 9 листопада МОЗ розширив перелік професій, які підлягають обов’язковій вакцинації. До списку додали представників ще низки установ та організацій.
- Нагадаємо, працівникам, яких відсторонять від роботи за відмову від вакцинації проти коронавірусу, не виплачуватимуть лікарняні.