Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що освітній процес у школах має перейти на очну форму навчання відразу після відсторонення від роботи невакцинованих вчителів.

Про це йшлося в етері ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1”.

За його словами, уряд звернувся до очільників органів місцевого самоврядування з проханням докласти зусиль, щоб усі навчальні заклади перейшли на очний режим роботи.

“Уряд наполягає на тому, що освіта у всіх навчальних закладах має бути очною. З понеділка невакциновані вчителі та викладачі будуть відсторонені, тому це дозволяє вважати, що 100% колективів мають вакцинацію”, – сказав прем’єр.

Шмигаль додав, що навіть Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує, щоб школи працювали очно.

Також сьогодні Уповноважена з прав людини Людмила Денісова розкритикувала дистанційну форму навчання.

“Зауважу, що існує низка чинників, які порушують право дітей на здобуття якісної освіти у режимі, коли освітній процес відбувається онлайн, – відсутність належних умов для організації дистанційного навчання вдома; труднощі з одночасним доступом учнів до технічних засобів, у родинах, де виховуються кілька дітей шкільного віку; різний підхід вчителів до викладання навчального матеріалу; низька якість Інтернет-зв’язку; відсутність належного контролю батьків за навчанням дітей тощо”, – наголосила вона.