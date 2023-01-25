25 січня речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що рішення надати Україні передові західні танки було як дипломатичним, так і військовим зусиллям, зазначивши, що сьогоднішнє рішення "готувалося кілька тижнів".

Про це інформує CNN.

Рішення Німеччини та США готувалося кілька тижнів під час багатьох обговорень між союзниками.

Кірбі наголосив, що Пентагону, ймовірно, знадобляться “тижні, а не місяці”, щоб завершити план навчання для танків M1 Abrams і розпочати його, хоча він знову акцентував, що придбання танків і завершення такого навчання займе місяці.

За словами радника, поки що не можна точно сказати скільки часу це займе, але висловив впевненість, що “не надто багато”.

Пізніше, коли його запитали про те, чи планують США відповідати закликам України надати Києву західні винищувачі, Кірбі не став вдаватися в подробиці та сказав, що не дивно, що українці продовжують шукати додаткові можливості.

Ми ведемо постійні дискусії з українцями щодо їхніх можливостей, і, як я вже сказав, ми розвиваємо їх у міру того, як змінюються умови. Не можна звинувачувати українців у тому, що вони хочуть все більше і більше систем. Це не вперше, коли йдеться про винищувачі, але я не хочу робити жодних заяв з цього приводу”, – пояснив Кірбі.

25 січня під час брифінгу у Білому домі президент США Джо Байден підтвердив, що Україна отримає американські танки M1 Abrams.

Американський лідер також оголосив, що Штати розпочинають навчання для ЗСУ на Abrams “якнайшвидше”. Він погодився, потрібен час, щоб спорядити танки на поле бою, водночас термінів не озвучив.

25 січня уряд Німеччини погодився надати Україні танки Leopard та дозволив реекспорт іншим країнам, які мають такі танки у своєму арсеналі. Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що країна продовжить збільшувати військову підтримку України.

Танки — це найпотужніша зброя прямого наступу, яка наразі надана Україні, система з важким озброєнням для ведення ближнього бою. Якщо їх правильно використовувати з необхідною підготовкою, вони могли б дозволити Україні відвоювати територію, яку росіяни встигли захопити та спорудити оборонні лінії. США почали постачати відремонтовані танки Т-72 радянських часів, але сучасні західні танки на покоління випереджають за здатністю вражати позиції противника.

Довідка. Abrams – американський танк третього покоління. Його прийняли на озброєння США у 1980 році. Цю модель танка використовували у всіх військових операціях, у яких брали участь Штати з 1990-х років. Озброєний 120-міліметровою основною гарматою M256, Abrams може вражати рухомі цілі розміром з танк на відстані 2000 метрів. Характеристика: екіпаж – 4 особи, вага – 66,8 т, двигун – 1500 к. с., калібр гармати – 120 мм, максимальна швидкість – 68 км/год.