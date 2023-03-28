У найближчі пів року в енергосистемі України буде достатньо електроенергії для покриття потреб споживачів.

Про це інформує пресслужба “Укренерго” з посиланням на заяву голови правління НЕК “Укренерго” Володимира Кудрицького.

“Найближчі 6 місяців у нас в енергосистемі буде достатньо електроенергії для покриття потреб споживачів. Українська енергосистема є частиною європейської, а відтак ми матимемо можливість імпортувати електроенергію, якщо нам не вистачатиме своєї – і це дуже важливий фактор енергетичної безпеки країни. Тому у весняні й літні місяці, думаю, ми матимемо збалансовану ситуацію в енергосистемі”, – розповів Володимир Кудрицький.

Він також зазначив, що вже зараз час починати підготовку до наступної зими. За його словами, насамперед необхідно відновити роботу тих енергоблоків на теплових та гідроелектростанціях, які бул поошкоджено, і максимально мобілізувати всі ресурси енергосистеми, щоб без відключень пережити зиму.

Також Володимир Кудрицький повідомив, що у Житомирській області енергетики завершують відновлення інфраструктури, пошкодженої внаслідок останньої атаки РФ. За його словами, вже найближчими днями для жителів Житомирщини не будуть застосовуватися погодинні відключення електроенергії.

Зазначимо, що станом на 28 березня – внаслідок негоди та пошкодження – у мережах операторів систем розподілу діють відключення електроенергії у 8 областях на заході та півдні України.

Відтак, значні знеструмлення споживачів відбуваються у Волинській, Львівській, Закарпатській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій та Одеській областях. Ремонтні бригади працюють над усуненням пошкоджень та відновленням електропостачання.

За даними “Укренерго”, сьогодні, 28 березня, споживання електроенергії дещо вище, ніж у понеділок, через погіршення погодних умов. Попри негоду, працюють усі види електростанцій. Виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. Також триває незначний імпорт електроенергії.

У компанії зазначили, що все ще складна ситуація з електропостачанням залишається у регіонах вздовж лінії фронту, де росіяни постійними артобстрілами пошкоджують мережі. Зокрема, вчора внаслідок російських обстрілів пошкоджено мережі операторів системи розподілу у Харківській, Запорізькій та Херсонській областях.