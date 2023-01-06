У квітні цього року у Нью-Йорку пройде виставка та аукціон фото- та відеоробіт про життя в Україні від початку російського вторгнення з 2014 року по цей час.

Про це повідомив художник, куратор, дослідник фотографії, менеджер культурних проєктів, автор дослідницьких матеріалів та публікацій у галузі мистецтва Ярослав Солоп.

На своїй сторінці у Facebook він повідомив, що SPILKA запрошує фотографів та документалістів до участі у відборі фото/відео робіт для виставки й аукціону, які відбудуться в Нью-Йорку у квітні 2023 року.

“Відбір відкрито для фотографів/документалістів будь-якого рівня й досвіду”, – зазначив Солоп.

Він додав, що для виставки потрібні фото та відео про життя в Україні після російського вторгнення у 2014 році та до цього часу.

“Крім професійних фотографів матеріали можуть надсилати представники Об’єднаних Сил ЗС України, волонтери, медики, пожежники, люди, які знаходилися чи знаходяться на окупованих територіях тощо”, – додав він.

Ярослав Солоп резюмував, шо всі зібрані на аукціоні кошти будуть розподілені між учасниками виставки та організаціями, які спрямовують зусилля на відбудову України.

Термін подачі матеріалів – до 23:59 12 січня. Ознайомитись зі всіма деталями та подати заявку можна за посиланням.