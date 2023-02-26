Про це представник воєнної розвідки України Вадим Скібіцький у коментарі DW.
Так, ЗСУ будуть готові перейти в наступ навесні, й однією зі стратегічних цілей буде спроба “вбити клин у російський фронт на півдні — між Кримом і материковою частиною Росії”.
Скібіцький додав, що конкретний момент залежить від низки чинників, включно з постачанням західної зброї.
Заступник очільника ГУР не виключив також, що Україна завдаватиме ударів по складах зброї на території Росії, зокрема, у Бєлгородській області, оскільки саме звідти стартують атаки на Україну, тож це становить загрозу, зокрема, для Харкова.
Мета контрнаступу – звільнити всі окуповані території України, включно з Кримом. Ми зупинимося тільки тоді, коли відновимо країну в кордонах 1991 року”, – наголосив Скібіцький.
Раніше Скібіцький зауважив, що у Кремлі усвідомлюють неминучість звільнення тимчасово окупованого Криму від російських військ.
- Держсекретар Ентоні Блінкен під час приватної розмови з експертами висловив вагання щодо можливого наступу України на півострів. Спроба України повернути Крим була б червоною лінією для Володимира Путіна, яка могла б призвести до ширшої відповіді Росії.
- Російська Федерація незаконно утримує у тимчасово окупованому Криму 181 політв’язня, 116 з них – кримські татари.
- Згідно з заявою Олексія Резнікова, Україна очікує можливого великого наступу Росії цього місяця. Але Київ має резерви, щоб стримати сили Москви, навіть незважаючи на те, що останні західні військові постачання на той час ще не встигнуть надійти.