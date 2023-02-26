Навесні цього року українська армія буде готова перейти до контрнаступу, водночас однією зі стратегічних цілей буде спроба “вбити клин у російський фронт на півдні”.

Про це представник воєнної розвідки України Вадим Скібіцький у коментарі DW.

Так, ЗСУ будуть готові перейти в наступ навесні, й однією зі стратегічних цілей буде спроба “вбити клин у російський фронт на півдні — між Кримом і материковою частиною Росії”.

Скібіцький додав, що конкретний момент залежить від низки чинників, включно з постачанням західної зброї.

Заступник очільника ГУР не виключив також, що Україна завдаватиме ударів по складах зброї на території Росії, зокрема, у Бєлгородській області, оскільки саме звідти стартують атаки на Україну, тож це становить загрозу, зокрема, для Харкова.

Мета контрнаступу – звільнити всі окуповані території України, включно з Кримом. Ми зупинимося тільки тоді, коли відновимо країну в кордонах 1991 року”, – наголосив Скібіцький.

Раніше Скібіцький зауважив, що у Кремлі усвідомлюють неминучість звільнення тимчасово окупованого Криму від російських військ.