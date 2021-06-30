29 червня у поєдинку між збірними України та Швеції перемогу для нашої національної збірної виборов гол Артема Довбика. У пориві ейфорії від забитого голу Артем зняв із себе футболку, під якою виявився чорний спортивний жилет. У соцмережах почали писати, навіщо на спортсмені "ліфчик" чи "топік".

#Букви розібралися, що ж насправді під футболкою у футболіста.

Відповідь дуже проста: це спеціальний трекер, який фіксує фізичні показники спортсмена.

Трохи історії

У 2007 році у Північній Ірландії була заснована компанія STATSports. Наразі вона є лідером у розробці та виробництві GPS-трекерів для спорту.

Наразі список клієнтів фірми просто гігантський: це футбольні та реґбі клуби різних країн, національні збірні різних вікових груп, команди НФЛ і НБА. І цей список постійно росте.

Девайс від STATSports

Основним елементом жилету є Viper pod – спеціальний GPS-девайс, розміром із сірникову коробку. Він кріпиться на спині між лопатками спортсмена. А сам жилет виконує суто підтримуючу функцію.

Viper pod збирає дані про спортсмена під час фізичних навантажень, як от наприклад:

сумарну відстань, пройдену на максимальній швидкості;

число прискорень;

пульс;

як впливають падіння чи зіткнення на стан гравця.

Крім того, датчик також фіксує рівень втоми, правильність постановки ніг, розподіл ваги на ноги, рівень адаптації до додаткових навантажень і тому подібне.

Уся інформація з Viper pod збирається і передається до тренерського штабу, де ретельно аналізується і дає змогу вибудувати нову стратегію гри для кожного спортсмена.

Для футбольних клубів GPS-механізм вже став частиною індивідуального комплекту під час тренувань.

Як виглядає зібрана інформація

Варто зазначити, що із такою системою спортсмени постійно “під прицілом” і вже не можуть десь не викластися на повну.

Нагадаємо, що збірна України обіграла команду Швеції в 1/8 “Євро-2020” із рахунком 2:1. Наша команда вперше в історії вийшла у чвертьфінал Чемпіонату Європи з футболу.

Скільки коштує

STATSports Apex Athlete коштує €235. У комплект входить майка (окремо продають за €29), кабель для зарядки, модуль GPS і додаток.

І наостанок, переможний год Артема Довбика: