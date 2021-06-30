#Букви розібралися, що ж насправді під футболкою у футболіста.
Відповідь дуже проста: це спеціальний трекер, який фіксує фізичні показники спортсмена.
Трохи історії
У 2007 році у Північній Ірландії була заснована компанія STATSports. Наразі вона є лідером у розробці та виробництві GPS-трекерів для спорту.
Наразі список клієнтів фірми просто гігантський: це футбольні та реґбі клуби різних країн, національні збірні різних вікових груп, команди НФЛ і НБА. І цей список постійно росте.
Девайс від STATSports
Основним елементом жилету є Viper pod – спеціальний GPS-девайс, розміром із сірникову коробку. Він кріпиться на спині між лопатками спортсмена. А сам жилет виконує суто підтримуючу функцію.
Viper pod збирає дані про спортсмена під час фізичних навантажень, як от наприклад:
- сумарну відстань, пройдену на максимальній швидкості;
- число прискорень;
- пульс;
- як впливають падіння чи зіткнення на стан гравця.
Крім того, датчик також фіксує рівень втоми, правильність постановки ніг, розподіл ваги на ноги, рівень адаптації до додаткових навантажень і тому подібне.
Уся інформація з Viper pod збирається і передається до тренерського штабу, де ретельно аналізується і дає змогу вибудувати нову стратегію гри для кожного спортсмена.
Для футбольних клубів GPS-механізм вже став частиною індивідуального комплекту під час тренувань.
Як виглядає зібрана інформація
Варто зазначити, що із такою системою спортсмени постійно “під прицілом” і вже не можуть десь не викластися на повну.
Нагадаємо, що збірна України обіграла команду Швеції в 1/8 “Євро-2020” із рахунком 2:1. Наша команда вперше в історії вийшла у чвертьфінал Чемпіонату Європи з футболу.
Скільки коштує
STATSports Apex Athlete коштує €235. У комплект входить майка (окремо продають за €29), кабель для зарядки, модуль GPS і додаток.
І наостанок, переможний год Артема Довбика:
- Гравець збірної України Андрій Ярмоленко увійшов до ТОП-5 найкращих гравців на “Євро-2020”.
- Українець Олександр Зінченко отримав нагороду, як найкращий гравець матчу між збірними України та Швеції.