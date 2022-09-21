Сьогодні, 21 вересня, президент Росії Володимир Путін під час свого відеозвернення оголосив про "часткову" мобілізацію у Російській Федерації. Натомість спільнота миттєво відреагувала на цю новину жартами та саркастичними дописами у соціальних мережах.

#Букви зібрали реакцію соцмереж.

Крім того, редакція #Букв підготувала мем із зображенням головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з надписом: “Пане міністр агрополітики, підготуйте, будь ласка, ваші пропозиції про те, де ж ми їх всіх закопувати будемо”.

Також серед кумедних публікацій були й такі: “Неможливо у таке повірити. Навіть гірше за блокування Instagram”.

“Немає кращого добрива для Донбасу, аніж російський офіцер запасу”, – написала одна з користувачок соціальних мереж.

Серед кумедних публікацій знайшовся жарт й про мародерство російських армійців в Україні: “Щойно прийшли з військкомату до дому. Але я сказав, що вже був в Україні й показав унітаз у квартирі. Віддали честь й пішли”.

Серед динаміки пошуків в інтернеті зріс запит із таким питанням: “Як зламати руку?”.

Доки громадяни Росії намагаються виходити на мітинги на тлі оголошення президентом РФ “часткової” мобілізації, а прокуратура Москви погрожує їм позбавленням волі до 15 років за участь у громадських акціях протесту, #Букви створили структуру “життєвого шляху” мешканців РФ.

Варто зазначити, що смішні меми у соціальних мережах щодо оголошеної Путіним “часткової” мобілізації у РФ поширилися, ймовірно, швидше, аніж росіяни встигли розкупили всі прямі квитки на 21 вересня до Стамбула та до Єревана. Серед них були й такі: “Коментарі всіх російських патріотичних каналів зараз: взагалі не хочу помирати. Так чудово жити. Я звик жити, у своєму будинку живемо, все так душевно, по-домашньому”.

“Не хочу з військової частини їхати. Тут так добре, по-домашьному”.

Серед мемів є також із зображенням президента РФ Володимира Путіна, що стоїть біля потяга, який відправляється з військовим й говорить: “Іване, час помирати”.

Також був жарт із згадкою міністра оборони РФ Сергія Шойгу, який сьогодні підписав директиву про запровадження “часткової” мобілізації в Росії.

“Тату, а що таке планова економіка? Ну от дивися синку… Шойгу: будуть мобілізовані 300 тисяч резервістів. Тим часом АвтоВАЗ планує виробити у 2023 році не менше як 300 тисяч автомобілів”.