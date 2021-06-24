Офіційне розслідування показало, що твердження про те, що південноафриканська жінка Ґосіаме Сітгол народила 10 дітей раніше в цьому місяці, не відповідає дійсності.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

За даними уряду провінції Гаутенг, ні в одній з лікарень регіону не вдалося знайти записи про народження десятерні.

Більш того, медичні аналізи показують, що останнім часом Сітгол навіть не була вагітна.

37-річна жінка зараз перебуває під наглядом відповідно до закону про психічне здоров’я. Чому вона розповіла неправду про народження дітей – не уточнюється.

При цьому Independent Online (IOL), медіа-група, якій належить Pretoria News, яка першою опублікувала цю новину, продовжує наполягати, що жінка все-таки була вагітна.

Головний редактор Pretoria News Піт Рампеді познайомився з Сітголе та її партнером Тебохо Цотетсі в грудні минулого року. Стверджується, що в травні він взяв інтерв’ю у пари, яка сказала, що чекає вісьмох дітей.

8 червня агентство Pretoria News повідомило про народження 10 дітей з посиланням на слова Цотеці як джерело. Пізніше він сказав, що отримав текстові повідомлення від своєї дружини, в яких говорилося про це, і додав, що його не пустили в лікарню через обмеження, пов’язані з коронавірусом.

Рампеді також покладався на повідомлення в WhatsApp – і не отримав незалежного підтвердження цієї історії з лікарні. Потім їх місцевий мер підтвердив народження дітей – і тоді інші засоби масової інформації опублікували цю історію, – але представник уряду пізніше сказав, що політик спирався тільки на слова сім’ї, і ніхто ще не бачив дітей.