Рекомендації ґрунтуються на зростаючій кількості доказів, отриманих після десятиліть інколи суперечливих досліджень, про те, що навіть невелика кількість алкоголю може мати серйозні наслідки для здоров’я.

Про це інформує The New York Times.

Нові рекомендації відрізняються від попередніх, введених в 2011 році, які радили жінкам вживати не більше 10 напоїв на тиждень, а чоловікам обмежуватися 15. Ризик є низьким для людей, які вживають два або менше стандартних напоїв на тиждень; “помірний” для тих, хто вживає від трьох до шести; “високий” для тих, хто вживає сім або більше.

Плвідомляється, що у звіті стандартний напій визначається як пляшка пива об’ємом 350 мл із 5-відсотковим вмістом алкоголю, келих вина – 150 мл із вмістом 12 відсотків алкоголю, міцні напої – 45 мл з вмістом алкоголю 40 відсотків.

“Дослідження показують, що жодна кількість або вид алкоголю не є корисним для вашого здоров’я. – йдеться у звіті. – Не має значення, який це алкоголь — вино, пиво, сидр чи міцні напої. Вживання алкоголю, навіть у невеликих кількостях, шкодить кожному, незалежно від віку, статі, етнічної приналежності, терпимості до алкоголю чи способу життя. Тому якщо ви п’єте, то краще пийте менше”.

Зазначено, що нещодавні дослідження показали, що навіть низький рівень алкоголю трохи збільшує ризик високого кров’яного тиску та серцевих захворювань.

Кетрін Параді, тимчасовий заступник директора з досліджень Канадського центру вживання психоактивних речовин і залежності, сказала, що споживання навіть двох напоїв на тиждень пов’язане з підвищеним ризиком розвитку семи типів раку, включаючи рак молочної залози та рак товстої кишки.

За словами Параді, яка була співголовою комісії, що розробила нові рекомендації, Всесвітня організація охорони здоров’я нещодавно оголосила, що шкоду, пов’язану з вживанням алкоголю, “систематично оцінювали протягом багатьох років”. “Коли справа доходить до вживання алкоголю, немає безпечної кількості, яка не впливає на здоров’я”, – резюмувала вона.