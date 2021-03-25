Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

“З огляду на загрози у 2021 році кожний учасник / кожна учасниця зможе вибрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО з переліку: українська мова, математика, історія України, географія, біологія, фізика, хімія, українська мова і література, математика (рівень стандарту), англійська мова, німецька мова, французька, іспанська”.

Змінами до постанови Уряду від 9 грудня 2020 р. № 1236 “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” передбачено, що пробне ЗНО, основна та додаткова сесії ЗНО-2021 року відбудуться у заплановані терміни незалежно від рівня епідемічної небезпеки у регіонах.

Проходитиме пробне ЗНО із дотриманням усіх карантинних вимог.

Як повідомила агентству “Укрінформ” заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко, пробне ЗНО буде проходити в стандартному форматі на пунктах тестування.

“Ухвалена постанова дозволяє нам проводити пробне ЗНО, основну сесію ЗНО, вступні іспити в магістратуру навіть в червоних карантинних зонах. Загалом для участі в пробному ЗНО зареєструвалися понад 140 тис. осіб, це суттєво менше, аніж минулого року. У стандартних аудиторіях традиційно перебуватимуть 15 учасників і двоє інструкторів, така кількість осіб у класах дозволяє дотриматися безпечних умов. Як і минулого року, принципи дистанціювання залишаються актуальними, так у процесі роботи над тестами учасники будуть знаходитися на безпечній відстані один від одного — 1,2 метри”, – розповіла Вакуленко.

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання є платною послугою.