Про це він написав у Facebook.
“За більш ніж місяць роботи Тимчасової слідчої комісії можемо констатувати, що за останній рік корупція у будівельній сфері стала ще більш масштабнішою. Про це свідчать численні звернення та скарги, що надходять на адресу нашої ТСК”, – наголосив Пузійчук.
“Ніколи в країні не була настільки заблокована будівельна галузь. У державі відбувається імітація реформи, натомість створені тепличні умови для корупціонерів, для їх оточення, для бек-офісів, які адмініструють ДАБІ”, – зауважив він.
Депутат поскаржився, що чиновники ДАБІ блокують роботу державних та комунальних підприємств, не видають дозвіл на реконструкцію газотранспортної системи країни, тощо.
- 15 вересня Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію (ТСК) з питань розслідування фактів корупції в органах державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду. Головою ТСК обрано нардепа Андрія Пузійчука (фракція партії “Батьківщина”). В цілому до складу комісії увійшли 14 нардепів від різних фракцій.Термін діяльності ТСК – один рік з дня її утворення.
- У березні Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ). Замість ДАБІ будуть створені три нових органи: Державна сервісна служба містобудування, Державне агентство з питань технічного регулювання в містобудуванні, Державна інспекція містобудування.
- Раніше #Букви писали про повернення чиновників епохи Януковича в оборудки, пов’язані з ДАБІ, а також, що ці схеми узгоджувались в офісі президента.