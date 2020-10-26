“За більш ніж місяць роботи Тимчасової слідчої комісії можемо констатувати, що за останній рік корупція у будівельній сфері стала ще більш масштабнішою. Про це свідчать численні звернення та скарги, що надходять на адресу нашої ТСК”, – наголосив Пузійчук.