 

Про це він написав у Facebook.

“За більш ніж місяць роботи Тимчасової слідчої комісії можемо констатувати, що за останній рік корупція у будівельній сфері стала ще більш масштабнішою. Про це свідчать численні звернення та скарги, що надходять на адресу нашої ТСК”, – наголосив Пузійчук.

“Ніколи в країні не була настільки заблокована будівельна галузь. У державі відбувається імітація реформи, натомість створені тепличні умови для корупціонерів, для їх оточення, для бек-офісів, які адмініструють ДАБІ”, – зауважив він.

Депутат поскаржився, що  чиновники ДАБІ блокують роботу державних та комунальних підприємств, не видають дозвіл на реконструкцію газотранспортної системи країни, тощо.

“Інший приклад – комунальне підприємство «Ковельводоконал» не може виконати реконструкцію мереж і 40-тисячне місто на грані позбавлення постачання води. Комунальне підприємство «Житлоінвестбуд-УКБ» в Києві отримало три відмови на будівництво житла для атошників, для воїнів, які захищають нашу державу”, – згадав Пузійчук.
  • 15 вересня Верховна Рада  створила тимчасову слідчу комісію (ТСК) з питань розслідування фактів корупції в органах державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду. Головою ТСК обрано нардепа Андрія Пузійчука (фракція партії “Батьківщина”). В цілому до складу комісії увійшли 14 нардепів від різних фракцій.Термін діяльності ТСК – один рік з дня її утворення.
  • У березні Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ). Замість ДАБІ будуть створені три нових органи: Державна сервісна служба містобудування, Державне агентство з питань технічного регулювання в містобудуванні, Державна інспекція містобудування.
  • Раніше #Букви писали про повернення чиновників епохи Януковича в оборудки, пов’язані з ДАБІ, а також, що ці схеми узгоджувались в офісі президента.