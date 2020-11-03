Про це повідомляють #Букви.

Металеві щити і бетонні блоки – так в США намагаються захистити президентську адміністрацію, побоюючись масових протестів після оголошення попередніх результатів виборів.

Мета барикад – максимально створити перешкоду на шляху тих, хто захоче перелізти через паркан і потрапити на територію урядової резиденції.

Крім цього, в Вашингтоні (округ Колумбія) забивають фанерою вікна і фасади багатьох магазинів, бізнес-центрів, банків та інших установ. Перекрито дороги навколо Trump Hotel.

Нагадаємо, вибори президента США відбудуться у вівторок, 3 листопада.

Згідно з національними опитуваннями, кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден випереджає кандидата від Республіканської партії та нинішнього президента США Дональда Трампа на 7 – 8%. У деяких ключових і тих, що вагаються штатах, цей розрив удвічі менший. Саме такі штати будуть визначати результат голосування за допомогою Колегії виборників.