Про це повідомив радник міського голови окупованого міста Петро Андрющенко.
У Маріуполі змонтували два мінізаводи. Вони працюють на фронт. Як сказав радник мера, підприємства виробляють протитанкові бетонні “пірамідки”, які частково везуть в бік Запоріжжя та Херсону.
Бетонні споруди встановлюють в районі траси між Маріуполем та смт Нікольске. Петро Андрющенко зазначив, що російські військові значно посилюють напрям з півночі в селі Старий Крим.
Радник мера наголосив, що попри заяви росіян щодо захоплення територій назавжди — в реальності вони не мають такого оптимізму.
“Тому якщо до Харківського контрнаступу вони викопували техніку для фронту, то сьогодні в тренді процес значного укріплення Маріуполя”, – додав він.
- Окупаційна влада РФ призначила колишнього мера Іркутська новим гауляйтером тимчасово захопленого Маріуполя.
- Мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів, що російські окупанти намагаються приховати сліди своїх воєнних злочинів, скоєних у місті.
- За словами мера Маріуполя, вартість ушкоджень міста від російської агресії становить від 12,5 до 14,5 млрд доларів.