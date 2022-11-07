Російські військові стали будувати лінію оборони навколо Маріуполя. Частково споруди везуть в інші тимчасово окуповані області України.

Про це повідомив радник міського голови окупованого міста Петро Андрющенко.

У Маріуполі змонтували два мінізаводи. Вони працюють на фронт. Як сказав радник мера, підприємства виробляють протитанкові бетонні “пірамідки”, які частково везуть в бік Запоріжжя та Херсону.

Бетонні споруди встановлюють в районі траси між Маріуполем та смт Нікольске. Петро Андрющенко зазначив, що російські військові значно посилюють напрям з півночі в селі Старий Крим.

Радник мера наголосив, що попри заяви росіян щодо захоплення територій назавжди — в реальності вони не мають такого оптимізму.

“Тому якщо до Харківського контрнаступу вони викопували техніку для фронту, то сьогодні в тренді процес значного укріплення Маріуполя”, – додав він.