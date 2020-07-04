Про це повідомляє Kyodo News.
У повідомленні сказано, що 14 загиблих – мешканці будинку престарілих в префектурі Кумамото. Також було знайдено тіло померлої жінки в Кумамото.
Повінь сталася через те, що річка Кума-Гава вийшла з берегів. Деякі жителі навіть не встигли покинути будинки – вони вилазили на дах, щоб дочекатися евакуації.
Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе розпорядився підготувати 10 тисяч військових для допомоги в ліквідації наслідків повені.
“Крім поліції, пожежних, служби безпеки на морі, на місце направлені сили самооборони, які разом з місцевими органами влади з’ясовують масштаби лиха і вживають заходів для порятунку людей”, – заявив він.
В Японії очікують, що зливи можуть тривати до неділі.
В цілому, влада рекомендувала евакуювати 145 тисяч жителів південно-західних регіонів країни.
Близько 203 тисяч жителів вже попросили знайти їм місце для тимчасового проживання. У 17 муніципалітетах Кумамото було відкрито 109 притулків, в яких проживає не менше 871 евакуйованого людини.
- Тайфун “Хагібіс”, найсильніший тропічний шторм, що обрушився на Токіо за останні десятиліття, затопив велику частину головного острова Японії. Проливні дощі і сильні вітри паралізували столицю і сусідні префектури.
- 14 жовтня повідомлялося, що в результаті тайфуну “Хагібіс” на території Японії, 35 людей загинули, близько 20 вважаються зниклими без вісті, понад 100 отримали поранення.