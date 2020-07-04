На півдні Японії, в префектурах Кумамото і Кагосіма, через сильну зливу сталася повінь і зсуви. В результаті цього загинули 15 осіб, ще 13 зникли без вісті.

Про це повідомляє Kyodo News.

У повідомленні сказано, що 14 загиблих – мешканці будинку престарілих в префектурі Кумамото. Також було знайдено тіло померлої жінки в Кумамото.

Повінь сталася через те, що річка Кума-Гава вийшла з берегів. Деякі жителі навіть не встигли покинути будинки – вони вилазили на дах, щоб дочекатися евакуації.

Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе розпорядився підготувати 10 тисяч військових для допомоги в ліквідації наслідків повені.

“Крім поліції, пожежних, служби безпеки на морі, на місце направлені сили самооборони, які разом з місцевими органами влади з’ясовують масштаби лиха і вживають заходів для порятунку людей”, – заявив він.

В Японії очікують, що зливи можуть тривати до неділі.

В цілому, влада рекомендувала евакуювати 145 тисяч жителів південно-західних регіонів країни.

Близько 203 тисяч жителів вже попросили знайти їм місце для тимчасового проживання. У 17 муніципалітетах Кумамото було відкрито 109 притулків, в яких проживає не менше 871 евакуйованого людини.