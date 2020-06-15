Про це повідомляє місцеве видання “Думська“.
Уточнюється, що в результаті злив, які пройшли 13-14 червня, потужні потоки води пройшли вулицями міста Рені, а також сіл Котловина, Лиманське, Долинське і Нагірне.
У населених пунктах були підтоплені будинки і зруйновані дороги.
На Буковині найбільше постраждав Путильський район.
За словами місцевого жителя села Розтоки, водою підтопило як мінімум півсотні будинків, а на вулицях рівень води досягав більше півметра.
Як розповіли в прес–службі поліції, через різкий підйом рівня води в Черемоші було пошкоджено дорожнє покриття в селах Розтоки, Підзахаричі, Петраші і Дихтинець.
Правоохоронці закликають людей не підходити близько до дерев, ліній електропередач і водойм.
- Сильний поривчастий вітер в Одеській області повалив близько 150 дерев та зриває покрівлі будинків. В результаті негоди загинула одна жінка.