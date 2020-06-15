Про це повідомляє місцеве видання Думська.

Уточнюється, що в результаті злив, які пройшли 13-14 червня, потужні потоки води пройшли вулицями міста Рені, а також сіл Котловина, Лиманське, Долинське і Нагірне.

У населених пунктах були підтоплені будинки і зруйновані дороги.

Фото: Думская

Фото: Думская

На Буковині найбільше постраждав Путильський район.

За словами місцевого жителя села Розтоки, водою підтопило як мінімум півсотні будинків, а на вулицях рівень води досягав більше півметра.

Як розповіли в пресслужбі поліції, через різкий підйом рівня води в Черемоші було пошкоджено дорожнє покриття в селах Розтоки, Підзахаричі, Петраші і Дихтинець.

Правоохоронці закликають людей не підходити близько до дерев, ліній електропередач і водойм.

Фото: Поліція

Фото: Поліція

  • Сильний поривчастий вітер в Одеській області повалив близько 150 дерев та зриває покрівлі будинків. В результаті негоди загинула одна жінка.