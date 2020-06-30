Парламентські фракції хочуть заслухати у Верховній Раді України очільника Кабінету Міністрів Дениса Шмигаля. Прем'єр повинен відзвітувати по ситуації з повенями у західних областях України.

Відповідне рішення було прийнято сьогодні на погоджувальній раді фракцій.

З пропозицією заслухати голову Уряду виступив перший заступник голови фракції “Слуги народу” Олександр Корнієнко.

Заслухати Шмигаля хочуть під час години запитань до Уряду у п’ятницю, 3 липня.

“По годині Уряду: з огляду на ситуацію, яка склалася з повінню. 15 тисяч будинків підтоплені в 70 населених пунктах. Це велика катастрофа для країни. Ми хотіли б запросити прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, оскільки це питання вимагає координації багатьох гілок влади. Це і Міністерство фінансів щодо виділення коштів, ДСНС і Міністерство внутрішніх справ щодо подолання наслідків, і новостворене Міністерство екології та державних ресурсів”, – заявив Корнієнко.

Цю пропозицію підтримали інші фракції.

У підсумку учасники засідання ухвалили рішення 3 липня заслухати Шмигаля з трьох питань:

– про ліквідацію наслідків повеней на заході України;

– низка кадрових питань;

– про використання коштів, виділених на боротьбу з коронавірусом COVID-19.