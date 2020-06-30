Відповідне рішення було прийнято сьогодні на погоджувальній раді фракцій.
З пропозицією заслухати голову Уряду виступив перший заступник голови фракції “Слуги народу” Олександр Корнієнко.
Заслухати Шмигаля хочуть під час години запитань до Уряду у п’ятницю, 3 липня.
“По годині Уряду: з огляду на ситуацію, яка склалася з повінню. 15 тисяч будинків підтоплені в 70 населених пунктах. Це велика катастрофа для країни. Ми хотіли б запросити прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, оскільки це питання вимагає координації багатьох гілок влади. Це і Міністерство фінансів щодо виділення коштів, ДСНС і Міністерство внутрішніх справ щодо подолання наслідків, і новостворене Міністерство екології та державних ресурсів”, – заявив Корнієнко.
Цю пропозицію підтримали інші фракції.
У підсумку учасники засідання ухвалили рішення 3 липня заслухати Шмигаля з трьох питань:
– про ліквідацію наслідків повеней на заході України;
– низка кадрових питань;
– про використання коштів, виділених на боротьбу з коронавірусом COVID-19.
- Напередодні повідомлялося, що внаслідок повені до сьогодні залишаються підтопленими 70 населених пунктів у Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Львівській областях.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що постраждалих від паводків у західних областях України забезпечать житлом. Влада допоможе відновити пошкоджене житло або надасть нове.
- Паводок на Закарпатті вже завдав збитків інфраструктурі орієнтовною вартістю 125 мільйонів гривень.