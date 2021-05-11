Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.
Хлопець сумлінно виконував свої “обов’язки”, аж доки його не викрили, коли приїхав справжній патруль на виклик через конфлікт із “поліціянтом”.
17-річний Максим поділився, що вивчає закони й часто повідомляє поліцію про виявлені правопорушення. Але йому закортіло й самому стати поліціянтом, тож він сам одягнув форму, щоб “допомогти навести лад у рідному місті”.
Водночас цивільним особам заборонено носити форму правоохоронців. Патрульні вилучили одяг й пообіцяли провести бесіду з батьками юного “поліціянта”.
“Однак це не змінює той факт, що серед нашого молодого покоління є ті, хто всіляко прагне створити безпечний простір для комфортного життя й докладає для цього максимум зусиль. Якщо хлопець не змінить свого бажання бути охоронцем порядку в майбутньому, то чекатимемо його у лавах Національної поліції України”, – зазначили в МВС.
Також у відомстві пообіцяли налагодити з підлітком постійне спілкування.
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