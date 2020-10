Про це повідомляє американське видання The Washigton Post.

Минулого місяця в США кількість померлих від коронавірусу перевищила 200 000 осіб, а група Covid Survivors for Change, покликана допомогти постраждалим від вірусу знайти групи підтримки та інші ресурси, оголосила неділю національним днем пам’яті.

Активісти закликають чиновників “зробити більше для розробки національного плану безпеки і відновлення”.

Фото: Katherine Frey/The Washington Post

WATCH: As the president remains in Walter Reed hospital with Covid-19, 20,000 chairs have been placed on the Ellipse to represent a fraction of the over 200,000 Americans who have died from the virus.

🎥: @EvyMages pic.twitter.com/3mcxuYG2xO

— Washingtonian (@washingtonian) October 4, 2020