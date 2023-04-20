Сьогодні багато хто з нас не уявляє повсякденне життя без смартфона, планшета та інтернету. Крім того, постійно зростає кількість користувачів бездротових навушників. Мінімалістичний дизайн, висока якість звучання та відсутність дротів.

Сьогодні багато хто з нас не уявляє повсякденне життя без смартфона, планшета та інтернету. Крім того, постійно зростає кількість користувачів бездротових навушників. Мінімалістичний дизайн, висока якість звучання та відсутність дротів дозволяють насолоджуватися прослуховуванням музики та подкастів практично скрізь, а також швидко відповідати на дзвінки, залишаючись мобільними та не займаючи руки телефоном. На даний момент одним з найкращих рішень є покупка Airpods 3. Далі розповімо докладніше про переваги останньої моделі.

Airpods 3 – глобальні зміни

Вперше знайомлячись із моделлю 3-го покоління, перше, що ви помітите, – оновлений дизайн. У порівнянні з попередниками нові Airpods на 33% коротші і мають датчик тиску, що полегшує керування музикою та дзвінками. У вусі навушники розташовуються під оптимальним кутом, щоб забезпечити комфорт і найкращим чином направити звук у слуховий прохід. Ви можете використовувати Еірподс завжди і скрізь. Рейтинг водонепроникності IPX4 говорить про те, що навушники та чохол стійкі до впливу води та поту.

Airpods 3 готові до використання відразу після того, як ви дістанете їх із зарядного чохла. Вони автоматично підключаться до одного з активних пристроїв Apple. Крім того, ви можете поділитися улюбленою композицією з другом або насолоджуватися спільним переглядом фільмів у навушниках. Ця можливість доступна завдяки функції Audio Sharing.

Якість звуку в Airpods 3

Звучання улюблених композицій – головний параметр вибору навушників для меломанів. У AirPods 3-го покоління звук оточить вас з усіх боків, створюючи природне тривимірне акустичне місце. Рух голови відстежується гіроскопами та акселерометрами, тому, користуючись пристроєм, ви завжди знаходитиметеся в центрі подій.

Спрямовані мікрофони вловлюють звуки, які ви чуєте, а потім регулюють низькі та середні частоти, щоб виявити багаті деталі кожного треку. Вони чудово передають як високі ноти, так і глибокі баси. Інтелектуальне шумозаглушення забезпечує тривимірний звук, який точно сподобається меломанам.

Збільшена автономність у Airpods 3

При повній зарядці моделі 3-го покоління працюють на годину довше, ніж попередники. Це дозволяє насолоджуватися прослуховуванням музики до 6 годин або говорити телефоном до 4 годин. Для збільшення автономності пристрою використовується покращений датчик контакту зі шкірою. Він включає або вимикає ваш AirPods, коли є можливість економити енергію. Коли акумулятор розряджається, всього 5-хвилинної зарядки навушників достатньо, щоб забезпечити годину прослуховування музики або здійснення дзвінків.

Використовуючи MagSafe або бездротові зарядні пристрої, можна зарядити чохол для AirPods бездротовим способом. Потужний акумулятор, розташований у кейсі, забезпечить навушники енергією на 30 годин.