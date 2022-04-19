У місті Генічеськ, що на Херсонщині, яке тимчасово під російською окупацією, колаборанти встановили пам'ятник російському революціонеру та лідеру більшовиків Володимиру Леніну.

Про відновлення пам’ятника повідомив у Facebook перший заступник очільника Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

Соболевський у соцмережі зауважив, що йому надіслали фото з тимчасово окупованого Генічеська. На фото – встановлення пам’ятника Леніну.

За словами депутата Херсонщини, росіяни продовжують “свої експерименти щодо повернення у минуле”. По місту встановлюють червоні прапори та пам’ятники радянського часу.

“І це все — на тлі гуманітарної кризи, яка посилюється, жорсткого придушування опору та прояву громадянської позиції”, – зауважив Соболевський.

Він додав, що мета окупантів — це намагання “паразитувати на ностальгічних настроях населення”. Однак, додав херсонський депутат, росіяни не врахували одного: в області тих, хто сумує за СРСР, практично немає.

“Наші люди живуть сьогоднішнім днем та мають реальне й успішне майбутнє. Та окупанти цього не розуміють. Тому шоу “back in the ussr” буде продовжуватись до того часу, поки ЗСУ не звільнить Херсонщину”, – додав він.

Через деякий час фото вже встановленого пам’ятника у Facebook опублікував колаборант Геннадій Малюков. Позаду пам’ятника видніються російський та радянський прапори.

ДОВІДКА: Володимир Ілліч Ленін (справжнє прізвище Ульянов) народився 22 квітня 1870 року у м. Симбірськ (нині Ульяновськ). Був політичним діячем, революціонером. Був засновником та ідеологом більшовизму, лідером міжнародного комунізму,

Організатор більшовицького перевороту у Росії у 1917 (Жовтнева революція) внаслідок якого владу в Росії насильницьким шляхом захопили більшовики. Вони силою розігнали Всеросійські установчі збори й обмежили свободу думки. В ході подальшої громадянської війни більшовикам вдалось взяти під свій контроль більшу частину колишньої Російської Імперії.

Також Ленін — ініціатор червоного терору та примусової заготівлі сільськогосподарських продуктів, так званої “продрозкладки”, яка стала головною причиною Голодомору в Україні 1921—1923 років та Голоду в Поволжі 1921—1922 років. Окрім цього Ленін ініціював конфіскацію приватної власності та церковних цінностей.

1922 року Володимир Ленін виступив ініціатором створення СРСР. Від середини грудня 1922 року Ленін, — після різкого погіршення стану здоров’я, — і до самої смерті був фактично усунений від керівництва державою та партією.

Помер Володимир Ленін 21 січня 1924 року. Відтоді його тіло, забальзамоване за методом учених Володимира Воробйова та Бориса Збарського, зберігають у Мавзолеї

Підтримкою тіла в належному стані займаються співробітники Навчально-методичного центру біомедичних технологій, що входить у Всеросійський науково-дослідний інститут лікарських і ароматичних рослин (НПО ВИЛАР).

Двічі на тиждень 12 учених приходять до Мавзолею і проводять ретельний огляд, а раз на півтора року останки опускають у ванну зі спеціальним розчином. Для цього використовуються унікальні стереофотоустановки й прилади.

Мавзолей Леніна був перетворений на головне культове місце Радянського Союзу, біля якого проводилися ритуали та масові заходи.

Біля входу в Мавзолей стояла почесна варта, встановлена наказом начальника Московського гарнізону 26 січня 1924 року за день до похорону Леніна. До жовтня 1993 у Мавзолеї був пост почесної варти № 1, яка змінялася кожну годину за сигналом кремлівських курантів. У жовтні 1993 під час конституційної кризи пост № 1 був скасований.