Covid-19 Україна

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Назарбаєв одужав від коронавірусу

Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв видужав від коронавірусної інфекції COVID-19.

Четвер, 2 липня 2020, 14:03

Нурсултан Назарбаев

Про це повідомив його прессекретар Айдос Укібай у Twitter.

“У мене гарні новини. Сьогоднішній тест Єлбаси (лідера нації – ред.) на КВІ показав негативний результат”, — повідомив Укібай.

Він також додав, що Назарбаєв відповідно до рекомендацій лікарів продовжить дотримуватися режиму самоізоляції, працюючи дистанційно.

Укібай також опублікував фотографію екс-президента під час його прогулянки на свіжому повітрі і показав дані з його фітнес-трекера, згідно з яким Назарбаєв 2 липня за 42 хвилини пройшов 2,5 км.

Нагадаємо, 18 червня стало відомо, що Нурсултан Назарбаєв заразився коронавірусом і перебуває на самоізоляції.

  • Як відомо, Назарбаєв був президентом Казахстану близько 30 років. У травні 2019 року він пішов у відставку, залишившись “лідером нації” і членом Конституційної ради. Він очолив Раду безпеки Казахстану і правлячу партію “Нур Отан”. Його наступником став Касим-Жомарт Токаєв.
Теги: Коронавірус, Казахстан, Назарбаев

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