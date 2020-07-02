Назарбаєв одужав від коронавірусу

Про це повідомив його прессекретар Айдос Укібай у Twitter.
“У мене гарні новини. Сьогоднішній тест Єлбаси (лідера нації – ред.) на КВІ показав негативний результат”, — повідомив Укібай.
Він також додав, що Назарбаєв відповідно до рекомендацій лікарів продовжить дотримуватися режиму самоізоляції, працюючи дистанційно.
Укібай також опублікував фотографію екс-президента під час його прогулянки на свіжому повітрі і показав дані з його фітнес-трекера, згідно з яким Назарбаєв 2 липня за 42 хвилини пройшов 2,5 км.
Нагадаємо, 18 червня стало відомо, що Нурсултан Назарбаєв заразився коронавірусом і перебуває на самоізоляції.
- Як відомо, Назарбаєв був президентом Казахстану близько 30 років. У травні 2019 року він пішов у відставку, залишившись “лідером нації” і членом Конституційної ради. Він очолив Раду безпеки Казахстану і правлячу партію “Нур Отан”. Його наступником став Касим-Жомарт Токаєв.