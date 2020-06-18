Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв захворів на COVID-19, він знаходиться на самоізоляції.

Про це повідомили в пресслужбі колишнього лідера республіки.

Зазначається, що наразі Назарбаєв перебуває на самоізоляції.

“На жаль, останній тест Єлбаси (президента ред.) на коронавірусну інфекцію показав позитивний результат. Приводів для занепокоєння немає”, – йдеться в повідомленні на сайті екслідера.

Назарбаєв продовжує працювати дистанційно.