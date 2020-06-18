Про це повідомили в пресслужбі колишнього лідера республіки.
Зазначається, що наразі Назарбаєв перебуває на самоізоляції.
“На жаль, останній тест Єлбаси (президента ред.) на коронавірусну інфекцію показав позитивний результат. Приводів для занепокоєння немає”, – йдеться в повідомленні на сайті екслідера.
Назарбаєв продовжує працювати дистанційно.
- Як відомо, Назарбаєв був президентом Казахстану близько 30 років. У травні 2019 року він пішов у відставку, залишившись “лідером нації” і членом Конституційної ради. Він очолив Раду безпеки Казахстану і правлячу партію “Нур Отан”. Його наступником став Касим-Жомарт Токаєв.